Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19
Людям, которые контактировали с больными коронавирусом, больше не нужно соблюдать режим самоизоляции. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора, которое опубликовано на портале правовой информации.
Кроме того, если лечение пациента с COVID-19 длится более семи дней, для выписки ему не нужен отрицательный тест. В соответствии с постановлением Роспотребнадзора и приказом Минздрава срок лечения пациентов с коронавирусом сокращается до недели, сообщил также оперштаб Москвы. Новые правила распространяются только на тех, чей диагноз будет установлен начиная с 6 февраля, остальные должны соблюдать режим изоляции до 14-го дня, говорится в сообщении.
Обязательный карантин для людей, которые контактировали с пациентами с COVID-19, не имеет смысла при распространении штамма «омикрон», так как данный вариант инфекции более заразен, но гораздо реже вызывает тяжелое течение заболевания, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-Заде на канале «Россия 1». Она пояснила, что в Москве примерно у 40% людей с выявленным «омикроном» заболевание протекало в бессимптомной форме. Кроме того, данный штамм не ведет к повышению уровня загруженности коек для пациентов с COVID-19.
До этого ведомство сократило карантин для пациентов с COVID-19 вдвое — до одной недели.
За последние сутки в стране зафиксировали 177 282 новых случая коронавируса, умерли от заболевания 714 человек. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился за неделю с 64,4 до 64,1%, сообщал оперштаб в пятницу. Снижение темпов связано с утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел коронавирусом более полугода назад.