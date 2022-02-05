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Общество

Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19

Ведомости

Людям, которые контактировали с больными коронавирусом, больше не нужно соблюдать режим самоизоляции. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора, которое опубликовано на портале правовой информации.

Кроме того, если лечение пациента с COVID-19 длится более семи дней, для выписки ему не нужен отрицательный тест. В соответствии с постановлением Роспотребнадзора и приказом Минздрава срок лечения пациентов с коронавирусом сокращается до недели, сообщил также оперштаб Москвы. Новые правила распространяются только на тех, чей диагноз будет установлен начиная с 6 февраля, остальные должны соблюдать режим изоляции до 14-го дня, говорится в сообщении.

Обязательный карантин для людей, которые контактировали с пациентами с COVID-19, не имеет смысла при распространении штамма «омикрон», так как данный вариант инфекции более заразен, но гораздо реже вызывает тяжелое течение заболевания, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-Заде на канале «Россия 1».  Она пояснила, что в Москве примерно у 40% людей с выявленным «омикроном» заболевание протекало в бессимптомной форме. Кроме того, данный штамм не ведет к повышению уровня загруженности коек для пациентов с COVID-19.

До этого ведомство сократило карантин для пациентов с COVID-19 вдвое — до одной недели.

За последние сутки в стране зафиксировали 177 282 новых случая коронавируса, умерли от заболевания 714 человек. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился за неделю с 64,4 до 64,1%, сообщал оперштаб в пятницу. Снижение темпов связано с утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел коронавирусом более полугода назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных