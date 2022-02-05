Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19

Обязательный карантин для людей, которые контактировали с пациентами с COVID-19, не имеет смысла при распространении штамма «омикрон», так как данный вариант инфекции более заразен, но гораздо реже вызывает тяжелое течение заболевания, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-Заде на канале «Россия 1». Она пояснила, что в Москве примерно у 40% людей с выявленным «омикроном» заболевание протекало в бессимптомной форме. Кроме того, данный штамм не ведет к повышению уровня загруженности коек для пациентов с COVID-19.