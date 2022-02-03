Попова объяснила отмену карантина для контактировавших с больными COVID-19
Обязательный карантин для людей, которые контактировали с пациентами с COVID-19, не имеет смысла при распространении штамма «омикрон», так как данный вариант инфекции более заразен, но гораздо реже вызывает тяжелое течение заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-Заде на канале «Россия 1». Отрывок беседы журналистка опубликовала в своем Telegram-канале.
«При таком широком распространении вируса в популяции специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывают другой эпидпроцесс — при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене [карантина]» — сказала Попова.
Она пояснила, что в Москве примерно у 40% людей с выявленным «омикроном» заболевание протекало в бессимптомной форме. Кроме того, данный штамм не ведет к повышению уровня загруженности коек для пациентов с COVID-19.
«Это особенность эпидемического процесса именно для «омикрона». Если будет другой вариант штамма, то, наверное, будет другая эпидемиологическая тактика», — резюмировала Попова.
Ранее сегодня об отмене карантина для людей, контактировавших с зараженными коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия». До этого Роспотребнадзор сократил карантин для пациентов с COVID-19 вдвое — до одной недели.
Заболеваемость коронавирусом в России стала резко расти на фоне распространения штамма «омикрон», выявленного на юге Африки в начале ноября прошлого года. Данный вариант вируса более заразен за счет наличия 32 мутаций — это максимум среди всех известных штаммов.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили рекордные 155 768 новых случаев коронавируса. При этом максимальный показатель за все предыдущие волны пандемии составлял 41 335 случаев. Госпитализировали 17 792 человека, умерли 667 пациентов с COVID-19. Общее число зараженных в стране достигло почти 12,3 млн человек, из которых 10,4 млн выздоровели, 333 357 скончались.