Исследование ученых из США показало бесполезность локдаунов

«В метаанализе делается вывод, что запреты практически не повлияли на общественное здравоохранение, но привели к огромным экономическим и социальным издержкам там, где были приняты. Как следствие, политика изоляции является необоснованной и должна быть отвергнута в качестве инструмента политики в области пандемии», — говорится в документе, опубликованном на сайте Университета Джонса Хопкинса.