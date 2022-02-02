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Исследование ученых из США показало бесполезность локдаунов

Ведомости

Локдауны, которые вводились в США и Европе для борьбы с заболеваемостью COVID-19, помогли снизить смертность от него всего на 0,9%, говорится в исследовании, проведенном профессором экономики Университета Джонса Хопкинса Стивом Ханке, профессором экономики Университета Лунда Ларсом Йонунгом и специальным советником Копенгагенского центра политических исследований Йонасом Херби.

«В метаанализе делается вывод, что запреты практически не повлияли на общественное здравоохранение, но привели к огромным экономическим и социальным издержкам там, где были приняты. Как следствие, политика изоляции является необоснованной и должна быть отвергнута в качестве инструмента политики в области пандемии», — говорится в документе, опубликованном на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Введение самоизоляции помогло сократить число смертей от COVID-19 на 2,9%. При этом ученые отметили, что когда зараженный коронавирусом человек находится дома со своей семьей, он может обеспечить родным более высокую вирусную нагрузку и фактически спровоцировать у них тяжелое течение болезни.

Вдобавок из-за ограничений люди не смогли посещать безопасные места на открытом воздухе — например, пляжи и парки, а также ходить на собрания на открытом воздухе. Это заставляло граждан встречаться в менее безопасных закрытых помещениях, что, наоборот, могло спровоцировать рост заболеваемости, говорится в исследовании.

Кроме того, ограничительные меры привели к «непреднамеренным последствиям» — повышению безработицы, сокращению школьного образования, увеличению случаев домашнего насилия и росту случаев передозировки наркотиками, указали ученые.

Единственное, что действительно помогло снизить смертность — на 10,6%, — это закрытие «второстепенных предприятий». Вероятно, подобному результату поспособствовало прекращение работы баров, предположили ученые.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирус обнаружили у 381,7 млн жителей планеты, из них почти 75,4 млн — из США. Скончались от COVID-19 5,9 млн человек, в том числе 890 770 американцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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