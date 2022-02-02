Попова заявила об отсутствии планов вводить локдаун в России
Власти России не планируют вводить локдаун, карантин или другие чрезвычайные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом, заявила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», — заявила Попова.
По ее словам, число заболевших COVID-19 будет расти, но в России есть отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики, система информирования населения по телефону «122».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколько раз опровергал сообщения о якобы планах властей ввести локдаун в России.
Заболеваемость коронавирусом в стране начала расти 11 января. По данным на 1 февраля, суточный прирост заболеваемости составил 125 836 случаев – рекорд за весь период пандемии. Максимум случаев заражения за сутки обновляется каждый день, начиная с 21 января.
Коллективный иммунитет в России, по данным оперштаба на 28 января, не изменился по сравнению с предыдущей неделей и составил 64,4%. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что часть людей, которые перенесли COVID-19 или привились от него более полугода назад, утратили свой иммунитет.