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Общество

Попова заявила об отсутствии планов вводить локдаун в России

Ведомости

Власти России не планируют вводить локдаун, карантин или другие чрезвычайные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом, заявила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», — заявила Попова.

По ее словам, число заболевших COVID-19 будет расти, но в России есть отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики, система информирования населения по телефону «122».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколько раз опровергал сообщения о якобы планах властей ввести локдаун в России.

Заболеваемость коронавирусом в стране начала расти 11 января. По данным на 1 февраля, суточный прирост заболеваемости составил 125 836 случаев – рекорд за весь период пандемии. Максимум случаев заражения за сутки обновляется каждый день, начиная с 21 января.

Коллективный иммунитет в России, по данным оперштаба на 28 января, не изменился по сравнению с предыдущей неделей и составил 64,4%. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что часть людей, которые перенесли COVID-19 или привились от него более полугода назад, утратили свой иммунитет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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