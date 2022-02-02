Попова заявила об отсутствии планов вводить локдаун в России

Коллективный иммунитет в России, по данным оперштаба на 28 января, не изменился по сравнению с предыдущей неделей и составил 64,4%. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что часть людей, которые перенесли COVID-19 или привились от него более полугода назад, утратили свой иммунитет.