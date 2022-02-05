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Президент Турции Эрдоган заразился коронавирусом

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что заразился коронавирусом. Тест на наличие инфекции также показал положительный результат у его супруги. По словам президента, заболевание они переносят в легкой форме. 

«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после появления легких симптомов, оказался положительным. Выяснили, что это вариант «омикрон», — написал Эрдоган в своем Telegram-канале.

3 февраля Эрдоган прилетел в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой они планировали обсудить конфликт на востоке Украины. 

Президент Турции в прошлом году прошел вакцинацию китайским препаратом от коронавируса компании Sinopharm. Затем Эрдоган ревакцинировался вакциной Pfizer-Biontech.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных