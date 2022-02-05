Президент Турции Эрдоган заразился коронавирусом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что заразился коронавирусом. Тест на наличие инфекции также показал положительный результат у его супруги. По словам президента, заболевание они переносят в легкой форме.
«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после появления легких симптомов, оказался положительным. Выяснили, что это вариант «омикрон», — написал Эрдоган в своем Telegram-канале.
3 февраля Эрдоган прилетел в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой они планировали обсудить конфликт на востоке Украины.
Президент Турции в прошлом году прошел вакцинацию китайским препаратом от коронавируса компании Sinopharm. Затем Эрдоган ревакцинировался вакциной Pfizer-Biontech.