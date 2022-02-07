В петербургской гимназии прокомментировали увольнение учительницы

Даниил Хармс был арестован в 1941 г. за «участие в антисоветской группе писателей» и умер 2 февраля 1942 г. в психиатрическом отделении больницы следственного изолятора «Кресты». Введенский также был арестован в 1941 г. по обвинению в контрреволюционной агитации, в том же году он скончался. Оба поэта были посмертно реабилитированы в 1960 г. и 1964 г. соответственно.