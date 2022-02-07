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В петербургской гимназии прокомментировали увольнение учительницы

Ведомости

В администрации гимназии №168 в Санкт-Петербурге не называли поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского «врагами народа», как об этом заявила уволенная учительница Серафима Сапрыкина, сообщили «РИА Новости» в администрации Центрального района города со ссылкой на слова директора гимназии Светланы Лебедевой.

Там отметили, что педагога не вынуждали увольняться, она написала заявление об уходе по собственному желанию. 

«Никаких фраз, что Хармс и Введенский "враги народа" или "пособники фашистов", конечно же, не было», — сообщили в администрации. Там также заявили, что Сапрыкина «без согласования с руководством гимназии самостоятельно изменила тему занятия для учащихся старших классов».

«Директором школы Лебедевой С. А. была проведена беседа с Сапрыкиной С. О. о необходимости придерживаться утвержденного учебного плана и все изменения согласовывать в установленном порядке», — сказано в сообщении.

Сапрыкина ранее сообщила на своей странице в Facebook, что в конце декабря 2021 г. директор гимназии № 168 Центрального района Санкт-Петербурга вынудила ее уйти с работы из-за чтения десятиклассникам стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. Поэтов директор школы, по словам Сапрыкиной, назвала «врагами народа».

Даниил Хармс был арестован в 1941 г. за «участие в антисоветской группе писателей» и умер 2 февраля 1942 г. в психиатрическом отделении больницы следственного изолятора «Кресты». Введенский также был арестован в 1941 г. по обвинению в контрреволюционной агитации, в том же году он скончался. Оба поэта были посмертно реабилитированы в 1960 г. и 1964 г. соответственно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал провести дополнительную проверку. Он также предложил адресовать вопрос о том, нужно ли вообще оценивать школьную программу по литературе с точки зрения патриотичности авторов, в Минпросвещения. Глава министерства Сергей Кравцов позже заявил, что педагога необходимо восстановить в должности, а сам инцидент будет проверен на предмет законности. 

Ранее по теме: Глава Минпросвещения призвал восстановить уволенную учительницу в Петербурге

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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