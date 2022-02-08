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Медицинские свидетельства о смерти будут выдавать в электронном виде

Ведомости

Медицинские свидетельства о смерти начнут выдавать в электронном виде с 1 марта этого года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Минздрав будет вести единый федеральный реестр таких документов.

Все медсвидетельства будут оформляться в электронном виде, документ станет обязательным. Всю информацию, в том числе о причинах смерти, медики будут вносить в информационную систему здравоохранения (ЕГИЗС), а затем данные поступят в единый госреестр ЗАГС (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства. Родственникам умершего не нужно будет никуда предоставлять этот документ: раньше его нужно было относить в органы ЗАГС, чтобы поставить отметку о смерти человека, пишет «Российская газета».

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы готовятся внести в феврале в нижнюю палату парламента проект нового закона о похоронном деле в России. Согласно этому документу, похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства должны будут получать разрешение на свою деятельность, эти организации также внесут в специальный реестр. Об этом сообщал источник в нижней палате, а также источник, близкий к администрации президента.

Ранее по теме: Похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства внесут в государственный реестр

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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