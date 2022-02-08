Медицинские свидетельства о смерти будут выдавать в электронном виде

Все медсвидетельства будут оформляться в электронном виде, документ станет обязательным. Всю информацию, в том числе о причинах смерти, медики будут вносить в информационную систему здравоохранения (ЕГИЗС), а затем данные поступят в единый госреестр ЗАГС (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства. Родственникам умершего не нужно будет никуда предоставлять этот документ: раньше его нужно было относить в органы ЗАГС, чтобы поставить отметку о смерти человека, пишет «Российская газета».