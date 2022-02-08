В России за сутки выявили 165 643 случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 165 643 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель снижается второй день подряд. Также за сутки скончались 698 пациентов с COVID-19.
За весь период в России выявили 13 147 666 случаев болезни. 10 706 142 пациента выздоровели от COVID-19, 336 721 – скончался.
В Москве за сутки выявили 12 902 новых заболевших – показатель снижается пятый день подряд. 1566 пациентов госпитализировали с COVID-19 за сутки, на ИВЛ находятся 618 человек.
Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 11 014 случаев, Московской области – 8486, Нижегородской области – 5250, Свердловской области – 5245, Красноярском крае – 5011 случаев.
По данным оперштаба на 4 февраля, уровень коллективного иммунитета в России снизился за неделю на 0,3 п. п. и составил 64,1%. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 85 млн россиян, полностью вакцинировались 80,4 млн человек. Президент России Владимир Путин в четверг, 3 февраля, сообщил, что правительство не планирует введения новых ограничений в связи с распространением COVID-19.