В России за сутки выявили 165 643 случая коронавируса

По данным оперштаба на 4 февраля, уровень коллективного иммунитета в России снизился за неделю на 0,3 п. п. и составил 64,1%. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 85 млн россиян, полностью вакцинировались 80,4 млн человек. Президент России Владимир Путин в четверг, 3 февраля, сообщил, что правительство не планирует введения новых ограничений в связи с распространением COVID-19.