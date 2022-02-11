Умерла актриса Евгения Брик
«Сегодня, 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — сообщила Гордеева.
Представитель мужа Брик режиссера Валерия Тодоровского подтвердил ТАСС информацию о смерти актрисы. Источник агентства в окружении Тодоровского рассказал, что Брик лечилась в Лос-Анджелесе, у нее не было коронавируса. Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 г. Актриса стала известна по ролям в фильме «Стиляги» и «Географ глобус пропил», а также сериалу «Оттепель».