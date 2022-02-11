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Умерла актриса Евгения Брик

Ведомости

Российская актриса Евгения Брик скончалась 10 февраля, сообщила журналист Катерина Гордеева в своем аккаунте в Facebook. Брик было 40 лет.

«Сегодня, 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — сообщила Гордеева.

Представитель мужа Брик режиссера Валерия Тодоровского подтвердил ТАСС информацию о смерти актрисы. Источник агентства в окружении Тодоровского рассказал, что Брик лечилась в Лос-Анджелесе, у нее не было коронавируса. Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 г. Актриса стала известна по ролям в фильме «Стиляги» и «Географ глобус пропил», а также сериалу «Оттепель».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных