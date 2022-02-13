Вирусолог Чумаков заявил о возможной опасности назальных вакцин
Применение назальной вакцины против коронавируса может быть опасным, так как при введении препарата вирус или антиген может попасть в мозг. О возможных последствиях такой вакцинации предупредил вирусолог, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков.
«Нос связан с мозгом обонятельным нервом очень близко. Поэтому все медикаменты, все терапевтические, профилактические меры, которые люди предполагают давать через нос, проходят очень большую оценку безопасности», — сказал Чумаков в интервью журналистке Ольге Копыловой на YouTube-канале «Посоветуйте, доктор!».
Назальные вакцины могут оказаться небезопасны в связи с тем, что через нос в мозг может попасть вирус или антиген, пояснил вирусолог. Сделать укол в мышцу — руку или другое место — безопаснее из-за отсутствия близости с жизненно важными органами, препарат попадает в лимфатические узлы.
«А нос — это слишком близко к жизненно важным органам», — сказал Чумаков.
При этом вирусолог назвал назальные вакцины «интересным направлением». «Есть надежда, что это сработает, потому что антиген убитой вакцины попадет в организм в правильном месте, в правильные лимфатические узлы», — пояснил ученый.
Назальные вакцины от коронавируса НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и фармкомпании «Генериум» сейчас проходят клинические испытания. Вакцина представляет собой второй компонент «Спутника V». Ее будут распылять в нос с помощью специального шприца с насадкой.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее подчеркивал, что такая прививка не станет альтернативой уколу, но создаст дополнительную защиту верхних дыхательных путей. Назальная форма вакцины поступит в гражданский оборот в России через три-четыре месяца, говорил в начале января Гинцбург. Он заверил, что препарат будет эффективен против омикрон-штамма коронавируса.