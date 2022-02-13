Вирусолог Чумаков заявил о возможной опасности назальных вакцин

Назальные вакцины могут оказаться небезопасны в связи с тем, что через нос в мозг может попасть вирус или антиген, пояснил вирусолог. Сделать укол в мышцу — руку или другое место — безопаснее из-за отсутствия близости с жизненно важными органами, препарат попадает в лимфатические узлы.