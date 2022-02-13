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Вирусолог Чумаков заявил о возможной опасности назальных вакцин

Ведомости

Применение назальной вакцины против коронавируса может быть опасным, так как при введении препарата вирус или антиген может попасть в мозг. О возможных последствиях такой вакцинации предупредил вирусолог, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков. 

«Нос связан с мозгом обонятельным нервом очень близко. Поэтому все медикаменты, все терапевтические, профилактические меры, которые люди предполагают давать через нос, проходят очень большую оценку безопасности», — сказал Чумаков в интервью журналистке Ольге Копыловой на YouTube-канале «Посоветуйте, доктор!».

Назальные вакцины могут оказаться небезопасны в связи с тем, что через нос в мозг может попасть вирус или антиген, пояснил вирусолог. Сделать укол в мышцу — руку или другое место — безопаснее из-за отсутствия близости с жизненно важными органами, препарат попадает в лимфатические узлы.  

«А нос — это слишком близко к жизненно важным органам», — сказал Чумаков. 

При этом вирусолог назвал назальные вакцины «интересным направлением». «Есть надежда, что это сработает, потому что антиген убитой вакцины попадет в организм в правильном месте, в правильные лимфатические узлы», — пояснил ученый.

Назальные вакцины от коронавируса НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и фармкомпании «Генериум» сейчас проходят клинические испытания. Вакцина представляет собой второй компонент «Спутника V». Ее будут распылять в нос с помощью специального шприца с насадкой.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее подчеркивал, что такая прививка не станет альтернативой уколу, но создаст дополнительную защиту верхних дыхательных путей. Назальная форма вакцины поступит в гражданский оборот в России через три-четыре месяца, говорил в начале января Гинцбург. Он заверил, что препарат будет эффективен против омикрон-штамма коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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