Умер режиссер «Охотников за привидениями» Айван Райтман
Умер канадский режиссер и продюсер Айван Райтман, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на совместное заявление детей режиссера. Райтману было 75 лет, он скончался во сне вечером 13 февраля в своем доме в Монтесито, штат Калифорния. Причина смерти не уточняется.
«Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать волшебство в жизни. Мы утешаемся тем, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному множеству людей по всему миру», — говорится в заявлении.
Райтман родился 27 октября 1946 г. в Чехословакии, в 1950 г. его семья эмигрировала в Канаду. Карьера в кино Райтмана началась в конце 1960-х. Самый значительный успех режиссера пришелся на фильм «Охотники за приведениями», выпущенный в 1984 г. Картина собрала почти $300 по всему миру, получила две номинации на «Оскар» и переросла в телешоу.
Среди других фильмов Райтмана – «Близнецы» с Арнольдом Шварцнеггером и Дени ДеВито, «Шесть дней, семь ночей», «Дейв», «Младший». Также Райтман был продюсером фильма «Бетховен» и др. Райтман имеет именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. В 2021 г. вышел фильм «Охотники за приведениями: Наследники», режиссером которого стал сын Райтмана Джейсон.