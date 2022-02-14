Умер режиссер «Охотников за привидениями» Айван Райтман

Райтман родился 27 октября 1946 г. в Чехословакии, в 1950 г. его семья эмигрировала в Канаду. Карьера в кино Райтмана началась в конце 1960-х. Самый значительный успех режиссера пришелся на фильм «Охотники за приведениями», выпущенный в 1984 г. Картина собрала почти $300 по всему миру, получила две номинации на «Оскар» и переросла в телешоу.