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Умер режиссер «Охотников за привидениями» Айван Райтман

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Умер канадский режиссер и продюсер Айван Райтман, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на совместное заявление детей режиссера. Райтману было 75 лет, он скончался во сне вечером 13 февраля в своем доме в Монтесито, штат Калифорния. Причина смерти не уточняется.

«Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать волшебство в жизни. Мы утешаемся тем, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному множеству людей по всему миру», — говорится в заявлении.

Райтман родился 27 октября 1946 г. в Чехословакии, в 1950 г. его семья эмигрировала в Канаду. Карьера в кино Райтмана началась в конце 1960-х. Самый значительный успех режиссера пришелся на фильм «Охотники за приведениями», выпущенный в 1984 г. Картина собрала почти $300 по всему миру, получила две номинации на «Оскар» и переросла в телешоу.

Среди других фильмов Райтмана – «Близнецы» с Арнольдом Шварцнеггером и Дени ДеВито, «Шесть дней, семь ночей», «Дейв», «Младший». Также Райтман был продюсером фильма «Бетховен» и др. Райтман имеет именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. В 2021 г. вышел фильм «Охотники за приведениями: Наследники», режиссером которого стал сын Райтмана Джейсон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных