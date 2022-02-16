В России за сутки выявили 179 284 случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 179 284 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель вырос после трех дней снижения. Умерли за сутки 748 пациентов с COVID-19.
За весь период пандемии в России выявили 14 659 880 случаев болезни. 11 643 393 пациента выздоровели от COVID-19, 342 383 – скончались.
В Москве за сутки выявили 11 262 новых заболевших – показатель вырос после пяти дней снижения. 1036 пациентов были госпитализированы с COVID-19 за сутки, 87 — скончались. Вылечились от коронавируса 37 779 человек.
Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 17 151 случай, Красноярском крае – 7193, Новосибирской области – 5428, Пермском крае – 5203, Челябинской области – 5159 случаев.
Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу за неделю снизился с 64,1% до 61,9%, потому что переболевшие COVID-19 и привившиеся от него более полугода назад потеряли иммунитет. Прививки первым компонентом вакцины сделали 85,9 млн россиян, а полностью привились 81,5 млн человек.