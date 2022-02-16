Грефу поручили продвигать заявку России на проведение «Экспо-2030» в Москве
Президент России Владимир Путин назначил главу Сбербанка Германа Грефа своим специальным представителем по вопросам продвижения заявки России на право проведения в 2030 г. всемирной универсальной выставки «Экспо-2030» в Москве. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что Греф будет занимать данную должность «на общественных началах». Распоряжение вступает в силу с сегодняшнего дня.
«Экспо» является международной выставкой, где разные страны презентуют себя миру. Там представлены разработки в разных областях — научной, технологической, культурной, архитектурной и пр. В последние годы в рамках мероприятия также выдвигаются инициативы по решению глобальных проблем. Выставка проводится с 1851 г. в среднем раз в пять лет и может длиться до полугода. Участие в ней принимают порядка 169 государств.
Россия участвует в «Экспо» с момента основания мероприятия, однако оно ни разу не проходило в стране. Москва подала заявку на проведение выставки 29 апреля 2021 г. по поручению Путина. Кампания по продвижению российской столицы в качестве кандидата будет идти до 2023 г. Затем состоится тайное голосование генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ) в Париже, после чего объявят победителя.
Голосование проводится по итогам инспекционного визита делегатов из разных государств в страну-кандидата, оценки привлекательности предложенной темы выставки, а также исходя из уровня двухсторонних отношений. Для победы нужно набрать минимум две трети голосов.
Москва предложила тему «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». Конкуренцию ей составят Пусан (Южная Корея), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Рим (Италия) и Одесса (Украина).