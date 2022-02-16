Грефу поручили продвигать заявку России на проведение «Экспо-2030» в Москве

«Экспо» является международной выставкой, где разные страны презентуют себя миру. Там представлены разработки в разных областях — научной, технологической, культурной, архитектурной и пр. В последние годы в рамках мероприятия также выдвигаются инициативы по решению глобальных проблем. Выставка проводится с 1851 г. в среднем раз в пять лет и может длиться до полугода. Участие в ней принимают порядка 169 государств.