Газета
Общество

Грефу поручили продвигать заявку России на проведение «Экспо-2030» в Москве

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил главу Сбербанка Германа Грефа своим специальным представителем по вопросам продвижения заявки России на право проведения в 2030 г. всемирной универсальной выставки «Экспо-2030» в Москве. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что Греф будет занимать данную должность «на общественных началах». Распоряжение вступает в силу с сегодняшнего дня.

«Экспо» является международной выставкой, где разные страны презентуют себя миру. Там представлены разработки в разных областях — научной, технологической, культурной, архитектурной и пр. В последние годы в рамках мероприятия также выдвигаются инициативы по решению глобальных проблем. Выставка проводится с 1851 г. в среднем раз в пять лет и может длиться до полугода. Участие в ней принимают порядка 169 государств.

Россия участвует в «Экспо» с момента основания мероприятия, однако оно ни разу не проходило в стране. Москва подала заявку на проведение выставки 29 апреля 2021 г. по поручению Путина. Кампания по продвижению российской столицы в качестве кандидата будет идти до 2023 г. Затем состоится тайное голосование генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ) в Париже, после чего объявят победителя.

Голосование проводится по итогам инспекционного визита делегатов из разных государств в страну-кандидата, оценки привлекательности предложенной темы выставки, а также исходя из уровня двухсторонних отношений. Для победы нужно набрать минимум две трети голосов.

Москва предложила тему «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». Конкуренцию ей составят Пусан (Южная Корея), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Рим (Италия) и Одесса (Украина).

Ранее по теме: Греф назвал Россию будущего одним из самых привлекательных рынков для инвестиций

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных