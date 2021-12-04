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Экономика

Греф назвал Россию будущего одним из самых привлекательных рынков для инвестиций

Ведомости

Россия в ближайшие годы станет одним из самых привлекательных рынков для инвестиций, заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках «Экспо-2020» в Дубае.

«В соотношении "риск/прибыль" в ближайшие десятилетия, по моему мнению, Россия будет одним из самых привлекательных рынков в мире. Привлекательность ее при проведении разумной финансовой, макроэкономической и инвестиционной политики — это приоритеты российского правительства», — сказал он (цитата по ТАСС).

Греф также считает, что власти страны будут придерживаться «очень жесткой макроэкономической стабильности» и наращивать усилия для смягчения инвестиционного климата.

Глава Сбербанка дал прогноз относительно востребованности традиционных источников энергии. По его словам, спрос продолжает расти, и в ближайшие 10 лет они будут пользоваться популярностью, о чем сейчас  говорят цены на нефть и газ. 

«За счет использования спроса в традиционных отраслях важно сделать переход внутри ВВП, структурную перестройку на новые рельсы, воспользовавшись инвестиционным предложением, которое мы видим на внешних рынках», — сказал Греф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных