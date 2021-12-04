Греф назвал Россию будущего одним из самых привлекательных рынков для инвестиций

«В соотношении "риск/прибыль" в ближайшие десятилетия, по моему мнению, Россия будет одним из самых привлекательных рынков в мире. Привлекательность ее при проведении разумной финансовой, макроэкономической и инвестиционной политики — это приоритеты российского правительства», — сказал он (цитата по ТАСС).