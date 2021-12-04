Греф назвал Россию будущего одним из самых привлекательных рынков для инвестиций
Россия в ближайшие годы станет одним из самых привлекательных рынков для инвестиций, заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках «Экспо-2020» в Дубае.
«В соотношении "риск/прибыль" в ближайшие десятилетия, по моему мнению, Россия будет одним из самых привлекательных рынков в мире. Привлекательность ее при проведении разумной финансовой, макроэкономической и инвестиционной политики — это приоритеты российского правительства», — сказал он (цитата по ТАСС).
Греф также считает, что власти страны будут придерживаться «очень жесткой макроэкономической стабильности» и наращивать усилия для смягчения инвестиционного климата.
Глава Сбербанка дал прогноз относительно востребованности традиционных источников энергии. По его словам, спрос продолжает расти, и в ближайшие 10 лет они будут пользоваться популярностью, о чем сейчас говорят цены на нефть и газ.
«За счет использования спроса в традиционных отраслях важно сделать переход внутри ВВП, структурную перестройку на новые рельсы, воспользовавшись инвестиционным предложением, которое мы видим на внешних рынках», — сказал Греф.