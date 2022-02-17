В Росприроднадзоре назвали регионы с самым грязным воздухом
«Общий объем выбросов в атмосферу там — 1,8 млн т в год (11% выбросов по России), или 30 000 вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны», — отметила Радионова.
Второе место занимает Череповец в Вологодской области с объемом выбросов в 280 000 т – 1,7% всех выбросов в России. Также в топ-3 вошел Новокузнецк в Кемеровской области – 270 000 т выбросов, или 1,6% всех выбросов в России.
Радионова добавила, что если оценивать ситуацию по количеству произведенных расчетов размера вреда за 2020-2022 гг., то самыми загрязненными территориями в России являются Ханты-Мансийский АО, Краснодарский и Приморский края, Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.
Она пояснила, что при оценке загрязненности учитываются выбросы в атмосферу и загрязненность воды. Проблемы с этим есть на побережье Волги, на Дону и на Ангаре. «Фактически уже второй год подряд идет рейд по рекам, из-за пандемии мы немного сдвигаемся. Я дважды встречалась с министром строительства Иреком Файзуллиным, мы договорились о том, чтобы синхронизировать наши действия и их программу по обновлению инфраструктуры — все, что касается очистных сооружений, потому что это большая проблема», — отметила Радионова.