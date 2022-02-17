В Росприроднадзоре назвали регионы с самым грязным воздухом

Она пояснила, что при оценке загрязненности учитываются выбросы в атмосферу и загрязненность воды. Проблемы с этим есть на побережье Волги, на Дону и на Ангаре. «Фактически уже второй год подряд идет рейд по рекам, из-за пандемии мы немного сдвигаемся. Я дважды встречалась с министром строительства Иреком Файзуллиным, мы договорились о том, чтобы синхронизировать наши действия и их программу по обновлению инфраструктуры — все, что касается очистных сооружений, потому что это большая проблема», — отметила Радионова.