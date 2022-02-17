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Суд заменил условный срок отцу Ивана Жданова на три года колонии

Ведомости

Суд Ненецкого автономного округа заменил условный срок на три года колонии Юрию Жданову — отцу экс-главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Ивана Жданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщил его адвокат Владимир Воронин в Twitter. 

«Приговор отцу Ивана [Жданова]изменили. Три года условного срока заменили на три года реального. Другого правосудия у меня для вас нет», — написал Воронин.

67-летний Юрий Жданов был арестован в марте 2021 г. Ему было предъявлено обвинение по делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Дело связано с периодом, когда Жданов работал в администрации поселка Искателей (в нем проживает до 7000 человек) в Ненецком автономном округе. По версии следствия Жданов работал в составе жилищной комиссии, которая рекомендовала главе поселка выделить одной жительнице квартиру по договору социального найма, но оказалось, что ее семья уже получала жилищную субсидию. В итоге договор был расторгнут и квартира возвращена поселку.

По версии следствия Жданов работал в составе жилищной комиссии, которая рекомендовала главе поселка выделить одной жительнице квартиру по договору социального найма (По данным «Новой газеты», следствие считает, что Жданов был в дружеских отношениях с этой женщиной), но оказалось, что ее семья уже получала жилищную субсидию. В итоге договор был расторгнут и квартира возвращена поселку. Юрий Жданов не признает вину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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