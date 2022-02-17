Суд заменил условный срок отцу Ивана Жданова на три года колонии

67-летний Юрий Жданов был арестован в марте 2021 г. Ему было предъявлено обвинение по делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Дело связано с периодом, когда Жданов работал в администрации поселка Искателей (в нем проживает до 7000 человек) в Ненецком автономном округе. По версии следствия Жданов работал в составе жилищной комиссии, которая рекомендовала главе поселка выделить одной жительнице квартиру по договору социального найма, но оказалось, что ее семья уже получала жилищную субсидию. В итоге договор был расторгнут и квартира возвращена поселку.