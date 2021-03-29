Отца Ивана Жданова арестовали в связи с его деятельностью в НАО

Навальный набрал выговоров

Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии под Покровом (Владимирская обл.), рассказал, что за две недели пребывания получил шесть выговоров. «Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным», – говорится в сообщении политика, размещенном в его соцсетях. Навальному вменяют отказ выходить на зарядку, отказ смотреть видеолекцию, а также то, что он встал с кровати на 10 мин раньше команды «подъем». «Выговоры мне выносит дисциплинарная комиссия из семи человек, и, когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете», – сообщил политик. Выговоры могут быть основанием для отказа осужденному в праве на условно-досрочное освобождение.