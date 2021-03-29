Отца Ивана Жданова арестовали в связи с его деятельностью в НАО

Отца Ивана Жданова арестовали в связи с его деятельностью в НАООн занимался политикой в округе и участвовал в выборах
Об аресте своего отца соратник осужденного за мошенничество по делу «Ив Роше» оппозиционного политика Алексея Навального (см. врез) директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Иван Жданов сообщил 29 марта. 66-летний Юрий Жданов был арестован по делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) на два месяца. Суд по мере пресечения состоялся 27 марта, сказал Иван Жданов.
Юрий Жданов был заместителем главы администрации поселка Искателей в Ненецком автономном округе (в нем проживает до 7000 человек) и работал в составе жилищной комиссии, которая рекомендовала главе поселка выделить одной жительнице квартиру по договору социального найма, но оказалось, что ее семья уже получала жилищную субсидию, договор был расторгнут и квартира возвращена поселку. Иван Жданов утверждает, что дело является политическим, так как его отец был лишь одним из членов этой комиссии, а главу поселка Искателей даже не привлекли к ответственности. По утверждению директора ФБК, силовики «искали целенаправленно что-то на отца».
Юрий Жданов занимался политикой, хоть и на местном уровне. Он работал в мэрии Нарьян-Мара, писал портал zaks.ru, возглавлял отделение «Партии жизни» в регионе в начале 2000-х, затем – отделение «Справедливой России» после создания партии в 2006 г. В 2013 г. Жданов-старший участвовал в выборах главы поселка как самовыдвиженец и занял второе место после единоросса Григория Коваленко. В 2018 г. он снова выдвинулся, но уже в качестве директора ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания», баллотировался он против единоросса, набрал 22,12%, а его соперник Григорий Казаченко – 24,86%.
Навальный набрал выговоров
Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии под Покровом (Владимирская обл.), рассказал, что за две недели пребывания получил шесть выговоров. «Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным», – говорится в сообщении политика, размещенном в его соцсетях. Навальному вменяют отказ выходить на зарядку, отказ смотреть видеолекцию, а также то, что он встал с кровати на 10 мин раньше команды «подъем». «Выговоры мне выносит дисциплинарная комиссия из семи человек, и, когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете», – сообщил политик. Выговоры могут быть основанием для отказа осужденному в праве на условно-досрочное освобождение.
Иван Жданов утверждает, что проверки отца проводились и ранее. Он сам находится за границей. Адвокат Юрия Жданова Владимир Воронин рассказал «Ведомостям», что по делам средней степени тяжести необходимо выбирать подписку о невыезде или домашний арест. Воронин подчеркнул, что Жданов-старший не признает вины и не имел возможности «продавить заключение договора найма». Адвокат отметил, что ожидает перемещения своего подзащитного в СИЗО Архангельска.
В конце 2020 г. счета родных сотрудников ФБК были заблокированы по делу об отмывании денег в ФБК, фигурантом по которому проходит в том числе Жданов-младший. По версии следствия, в 2016–2018 гг. группа лиц получила более 75 млн руб. и, маскируя их преступное происхождение, внесла на счета фонда.