Генпрокуратуре отказали в конфискации активов экс-сотрудника ФСБ

В итоге Мосгорсуд признал обоснованным решение Хорошевского суда, что конфисковать нужно только ту недвижимость, что появилась у семьи после 1 января 2013 г. — после принятия «антикоррупционного» закона №230, в соответствии с которым госслужащие и члены их семей обязаны декларировать крупные покупки — и до 19 марта 2014 г., когда Васильев был уволен из ФСБ. Кроме того, адвокат бывшего силовика Александр Гофштейн предоставил суду документы, подтверждающие, что конфискованный дом был построен после отставки Васильева, и убедил, что недвижимость забрали «случайно». В итоге особняк вернули экс-сотруднику ФСБ.