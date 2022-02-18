Генпрокуратуре отказали в конфискации активов экс-сотрудника ФСБ
Мосгорсуд отклонил апелляционное представление Генпрокуратуры, добивавшейся конфискации 62 земельных участков и семи домов семьи бывшего начальника направления 2-го «банковского» отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Андрея Васильева, сообщает «Коммерсантъ». Силовика в отставке обвиняли в особо крупном мошенничестве, но освободили от уголовной ответственности ввиду истечения срока давности преступления.
В декабре прошлого года Хорошевский районный суд Москвы конфисковал 28 из 90 земельный участков, которыми владеет семья экс-сотрудника ФСБ, и один из восьми домов в Подмосковье. Однако Генпрокуратура настаивала, что все объекты были приобретены Васильевым «благодаря коррупционным связям». Защита экс-силовика, наоборот, сочла решение Хорошевского суда слишком жестким. Ввиду этого 17 февраля Мосгорсуд оценил законность постановления предыдущей инстанции.
В итоге Мосгорсуд признал обоснованным решение Хорошевского суда, что конфисковать нужно только ту недвижимость, что появилась у семьи после 1 января 2013 г. — после принятия «антикоррупционного» закона №230, в соответствии с которым госслужащие и члены их семей обязаны декларировать крупные покупки — и до 19 марта 2014 г., когда Васильев был уволен из ФСБ. Кроме того, адвокат бывшего силовика Александр Гофштейн предоставил суду документы, подтверждающие, что конфискованный дом был построен после отставки Васильева, и убедил, что недвижимость забрали «случайно». В итоге особняк вернули экс-сотруднику ФСБ.
Васильева обвиняли в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном вместе с бывшим начальником отдела, где он работал, Кириллом Черкалиным и отставным заместителем руководителя управления «К» Дмитрием Фроловым. По версии следствия, в 2011 г. сотрудники ФСБ «запугали» бизнесменов Сергея Гляделкина и Игоря Ткача возбуждением против них уголовного дела и заставили передать доли в компании, которая владела квартирами в новостройках в районе «Левобережный» в Москве. В итоге недвижимость оказалась у банкиров, связанных с фигурантами дела. Эти люди скрылись в Великобритании.
Уголовное дело против Васильева было прекращено в конце декабря, поскольку вменяемое ему мошенничество завершилось 11 декабря 2011 г., то есть с момента совершения преступления прошло больше 10 лет. При этом суд также освободил имущество экс-силовика, в том числе банковские счета на общую сумму примерно в $10 млн, коллекцию из 17 наручных часов и автомобиль Lexus LX-450. Тем не менее с Васильева взыскали 1,5 млн руб., потраченные на экспертизу, оценившую ущерб по делу в 637,8 млн руб.
Черкалин же ранее признал вину. 22 апреля Московский гарнизонный военный суд приговорил его к семи годам колонии за мошенничество и получение взятки на сумму в $850 000. С бывшего силовика взыскали более 600 млн руб. по искам пострадавших.