Военный суд признал законным приговор экс-полковнику ФСБ Черкалину

Суд первой инстанции взыскал с Черкалина более 600 млн руб. по искам потерпевших предпринимателей, оставив большую часть исковых требований на 18 млрд руб. для отдельного производства в гражданском процессе. При этом материалы дела Черкалина были выделены в отдельное производство. В рамках него суд решил взыскать с Черкалина 637 млн руб. Кроме того, иски были заявлены к бывшему начальнику Черкалина Дмитрию Фролову и другим подсудимым, дело которых только еще рассматривается в первой инстанции.