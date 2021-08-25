Военный суд признал законным приговор экс-полковнику ФСБ Черкалину
Второй Западный окружной военный суд оставил без изменений приговор бывшему начальнику отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кириллу Черкалину, который был осужден на семь лет колонии за мошенничество и взятки, передает ТАСС из-зала суда.
«Приговор в отношении Черкалина изменить, исключив из описательно-мотивировочной части упоминания фамилий Столяренко и Бондаренко, проходящих по делу. В остальной части приговор оставить без изменения», — приводит агентство выдержку из определения суда.
Отмечается, что жалобу на приговор подали другие фигуранты дела, а не сам Черкалин. Они требовали отменить приговор в части выплаты потерпевшим 637 млн руб. по гражданским искам.
Суд первой инстанции взыскал с Черкалина более 600 млн руб. по искам потерпевших предпринимателей, оставив большую часть исковых требований на 18 млрд руб. для отдельного производства в гражданском процессе. При этом материалы дела Черкалина были выделены в отдельное производство. В рамках него суд решил взыскать с Черкалина 637 млн руб. Кроме того, иски были заявлены к бывшему начальнику Черкалина Дмитрию Фролову и другим подсудимым, дело которых только еще рассматривается в первой инстанции.
Ранее представители скрывшихся от суда фигурантов дела Владимира Столяренко и Александра Бондаренко потребовали исключить из приговора заявления об их причастности к деяниям Черкалина, поскольку суд не выносил по ним решения.
22 апреля Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилла Черкалина к семи годам колонии. Суд признал Черкалина виновным в мошенничестве и получении взятки в $850 000.