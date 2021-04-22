Экс-сотрудника ФСБ Черкалина приговорили к семи годам колонии
Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилла Черкалина к семи годам колонии, сообщает ТАСС.
«Окончательно назначить Черкалину наказание в виде семи лет колонии строгого режима», — цитирует агентство судью.
Так, суд признал Черкалина виновным в мошенничестве и получении взятки в $850 000, а также взыскал с него более 600 млн руб. по искам пострадавших. Обвинение запросило для Черкалина 11 лет колонии и штраф в 34 млн руб.
Сообщалось, что Черкалин проходит в качестве обвиняемого по двум уголовным делам: о мошенничестве на 490 млн руб. и получении взятки в $850 000. Его дело выделено в отдельное производство. Во втором деле фигурируют бывшие подчиненные Черкалина Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Всех троих задержали 25 апреля 2019 г. В тот же день суд отправил их под арест. Им предъявили обвинение по делу о взяточничестве и мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК).