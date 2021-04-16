Обвинение запросило 11 лет колонии и штраф экс-полковнику ФСБ Черкалину
Обвинение запросило 11 лет колонии и штраф в 34 млн руб. для бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина по делу о получении взятки в размере $850 тыс., сообщает «РИА Новости».
«Прошу окончательно назначить Черкалину наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 34 миллиона 300 тысяч рублей», — сказала прокурор Милана Дигаева на заседании Московского гарнизонного военного суда.
Также прокурор Дигаева потребовала лишить Черкалина воинского звания полковник.
Черкалин проходит по двум уголовным делам: о мошенничестве на 490 млн руб. и получении взятки в $850 тыс. (на момент преступления — 52 млн руб.). Его дело выделено в отдельное производство. Во втором деле фигурируют бывшие подчиненные Черкалина Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Всех троих задержали 25 апреля 2019 г. В тот же день суд отправил их под арест. Им предъявили обвинение по делу о взяточничестве и мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК).
При обысках у Черкалина и его подельников были найдены деньги и ценности на общую сумму в 12 млрд руб. Отмечалось, что эта сумма является абсолютным рекордом. Ранее самая большая сумма по делу о коррупции была найдена при обысках у экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко — 8 млрд руб. в различной валюте.