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Обвинение запросило 11 лет колонии и штраф экс-полковнику ФСБ Черкалину

Ведомости

Обвинение запросило 11 лет колонии и штраф в 34 млн руб. для бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина по делу о получении взятки в размере $850 тыс., сообщает «РИА Новости».

«Прошу окончательно назначить Черкалину наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 34 миллиона 300 тысяч рублей», — сказала прокурор Милана Дигаева на заседании Московского гарнизонного военного суда.

Также прокурор Дигаева потребовала лишить Черкалина воинского звания полковник.

Черкалин проходит по двум уголовным делам: о мошенничестве на 490 млн руб. и получении взятки в $850 тыс. (на момент преступления — 52 млн руб.). Его дело выделено в отдельное производство. Во втором деле фигурируют бывшие подчиненные Черкалина Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Всех троих задержали 25 апреля 2019 г. В тот же день суд отправил их под арест. Им предъявили обвинение по делу о взяточничестве и мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК).

При обысках у Черкалина и его подельников были найдены деньги и ценности на общую сумму в 12 млрд руб. Отмечалось, что эта сумма является абсолютным рекордом. Ранее самая большая сумма по делу о коррупции была найдена при обысках у экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко — 8 млрд руб. в различной валюте.

Ранее по теме: Потерпевшие хотят взыскать более 16,5 млрд рублей с экс-полковника ФСБ Черкалина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных