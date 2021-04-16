Обвинение запросило 11 лет колонии и штраф экс-полковнику ФСБ Черкалину

Черкалин проходит по двум уголовным делам: о мошенничестве на 490 млн руб. и получении взятки в $850 тыс. (на момент преступления — 52 млн руб.). Его дело выделено в отдельное производство. Во втором деле фигурируют бывшие подчиненные Черкалина Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Всех троих задержали 25 апреля 2019 г. В тот же день суд отправил их под арест. Им предъявили обвинение по делу о взяточничестве и мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК).