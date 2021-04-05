Потерпевшие хотят взыскать более 16,5 млрд рублей с экс-полковника ФСБ Черкалина
Потерпевшие попросили Московский гарнизонный военный суд взыскать более 16,5 млрд руб. с бывшего начальника отдела управления «К» ФСБ России полковника Кирилла Черкалина по делу о получении взятки в размере $850 тыс., сообщает ТАСС.
«Суд приобщает к делу два исковых заявления от потерпевших о взыскании более 16,5 млрд руб. Данные иски будут рассмотрены по итогам рассмотрения дела», — цитирует агентство судью. Отмечается, что со стороны прокурора и защиты возражений против приобщения данных исков не было. Оценка им будет дана в ходе судебного разбирательства.
По словам потерпевших, суммы их исков обоснованы выводами экспертиз и учитывают понесенные ими убытки.
Черкалин проходит по двум уголовным делам. Его дело выделено в отдельное производство. Во втором деле фигурируют бывшие подчиненные Черкалина Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Всех троих задержали 25 апреля 2019 г. В тот же день суд отправил их под арест. Им предъявили обвинение по делу о взяточничестве и мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК). При обысках у Черкалина и его подельников были найдены деньги и ценности на общую сумму в 12 млрд руб. Отмечалось, что эта сумма является абсолютным рекордом. Ранее самая большая сумма по делу о коррупции была найдена при обысках у экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко — 8 млрд руб. в различной валюте.