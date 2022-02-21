Еще в двух российских регионах ввели режим ЧС из-за беженцев из Донбасса

Накануне стало известно, что в Ростовскую область прибыло более 40 000 беженцев с Донбасса. В МЧС РФ также сообщили, что в Воронежскую и Курскую области на поездах отправлены свыше 2000 беженцев. Всего около трети регионов России объявили о готовности принять эвакуирующихся из ДНР и ЛНР граждан. В их число входят Архангельская область - готовы принять не менее 300 человек, Орловская область – около 500 человек, Ненецкий автономным округ – 115 человек. О своей готовности разместить беженцев также заявили власти Московской области — до 10 000 и Краснодарского края – до 20 000 человек.