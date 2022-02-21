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Еще в двух российских регионах ввели режим ЧС из-за беженцев из Донбасса

Ведомости

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев распорядился ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием эвакуированных жителей из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщает его пресс-служба. Аналогичное распоряжение дали губернатор Пензенской области Олег Минченко.

«Министерству труда и социальной защиты поручено обеспечить проживание беженцев, прибывающих на территории региона, Министерству здравоохранения — обеспечить всё необходимое медицинское сопровождение беженцев, Министерству образования – организовать образовательный процесс для детей, приехавших ДНР и ЛНР», — говорится в заявлении. Радаев уже сообщал, что регион готов принять около 500 беженцев из Донбасса, их планируют разместить в учреждениях социальной сфер. 

В указе губернатора Пензенской области говорится, что беженцы из Донецка и Луганска будут размещены на территории области, также им будет оказана всесторонняя помощь. 

Накануне стало известно, что в Ростовскую область прибыло более 40 000 беженцев с Донбасса. В МЧС РФ также сообщили, что в Воронежскую и Курскую области на поездах отправлены свыше 2000 беженцев. Всего около трети регионов России объявили о готовности принять эвакуирующихся из ДНР и ЛНР граждан. В их число входят Архангельская область -  готовы принять не менее 300 человек, Орловская область – около 500 человек, Ненецкий автономным округ – 115 человек. О своей готовности разместить беженцев также заявили власти Московской области — до 10 000 и Краснодарского края – до 20 000 человек.

18 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Главы ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации. В Ростовской, Воронежской и Волгоградских областях действует режим ЧС в связи с эвакуацией граждан республик в Россию. Президент РФ Владимир Путин также распорядился осуществить единовременные выплаты в размере 10 000 руб. прибывающим в Россию беженцам из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Как сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, на сегодняшний день в России прибыло более 61 000 тысячи эвакуированных жителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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