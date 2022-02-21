Мошенники придумали новую схему с переводом денег потенциальным жертвам
Злоумышленники, которые пытаются вовлечь россиян в фейковые инвестиционные проекты, стали переводить деньги на карты потенциальных жертв, чтобы повысить их доверие к себе и выманить большую сумму, сообщила газета «Известия» со ссылкой на директора по безопасности Почта Банка Станислава Павлунина. Всплеск таких случаев обмана зафиксирован в начале этого года.
«Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счете в личном кабинете на фейковом сайте. Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10–15 тыс. руб., называя их заработанными средствами на совершенных сделках», — сообщил Павлунин. Такой метод повышает доверие к мошеннику и снижает ее чувство осторожности. «На волне эйфории люди переводят злоумышленникам большие суммы, а мошенники получают большой куш с маленькими затратами», — объяснил эксперт.
Представители Мосбиржи, ВТБ, ББР Банка, брокера БКС сообщили изданиям, что компании знают о такой схеме мошенничества. Начальник управления информационной безопасности ББР Банка Игорь Грачев рассказал, что пока такая схема слабо распространена, но будущие жертвы сами могут помогать ее масштабированию: получив первый доход, человек может посоветовать другим вкладываться в такие инструменты.