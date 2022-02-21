Мошенники придумали новую схему с переводом денег потенциальным жертвам

«Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счете в личном кабинете на фейковом сайте. Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10–15 тыс. руб., называя их заработанными средствами на совершенных сделках», — сообщил Павлунин. Такой метод повышает доверие к мошеннику и снижает ее чувство осторожности. «На волне эйфории люди переводят злоумышленникам большие суммы, а мошенники получают большой куш с маленькими затратами», — объяснил эксперт.