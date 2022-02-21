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Финансы

Мошенники придумали новую схему с переводом денег потенциальным жертвам

Ведомости

Злоумышленники, которые пытаются вовлечь россиян в фейковые инвестиционные проекты, стали переводить деньги на карты потенциальных жертв, чтобы повысить их доверие к себе и выманить большую сумму, сообщила газета «Известия» со ссылкой на директора по безопасности Почта Банка Станислава Павлунина. Всплеск таких случаев обмана зафиксирован в начале этого года.

«Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счете в личном кабинете на фейковом сайте. Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10–15 тыс. руб., называя их заработанными средствами на совершенных сделках», — сообщил Павлунин. Такой метод повышает доверие к мошеннику и снижает ее чувство осторожности. «На волне эйфории люди переводят злоумышленникам большие суммы, а мошенники получают большой куш с маленькими затратами», — объяснил эксперт.

Представители Мосбиржи, ВТБ, ББР Банка, брокера БКС сообщили изданиям, что компании знают о такой схеме мошенничества. Начальник управления информационной безопасности ББР Банка Игорь Грачев рассказал, что пока такая схема слабо распространена, но будущие жертвы сами могут помогать ее масштабированию: получив первый доход, человек может посоветовать другим вкладываться в такие инструменты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных