Роспотребнадзор планирует смягчить ограничения по COVID-19 для общепита и школ
Роспотребнадзор планирует смягчить требования к работе музеев, театров, фитнес-клубов, общепита и школ в условиях снижения заболеваемости коронавирусом при штамме «омикрон», заявила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в Российской Федерации», — заявила Попова.
Ведомство планирует смягчить требования к профилактике коронавируса в музеях, театрах, фитнес-центрах и общепите. Также, по словам Поповой, можно пересмотреть требования к работе школ: в период снижения заболеваемости можно пересмотреть правило, что один класс должен находиться постоянно в одном кабинете. Роспотребнадзор готов также смягчить несколько других требований по коронавирусу. Требования к усиленной дезинфекции и ношению масок остаются в силе.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 135 172 случая заражения коронавирусом – минимум с 1 февраля. Показатель заболеваемости в Москве также снижается шесть дней подряд и составил 4250 случаев за сутки. Однако вторую неделю подряд снижается уровень коллективного иммунитета: с 64,4% показатель упал до 59,7%.