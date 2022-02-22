Роспотребнадзор планирует смягчить ограничения по COVID-19 для общепита и школ

Ведомство планирует смягчить требования к профилактике коронавируса в музеях, театрах, фитнес-центрах и общепите. Также, по словам Поповой, можно пересмотреть требования к работе школ: в период снижения заболеваемости можно пересмотреть правило, что один класс должен находиться постоянно в одном кабинете. Роспотребнадзор готов также смягчить несколько других требований по коронавирусу. Требования к усиленной дезинфекции и ношению масок остаются в силе.