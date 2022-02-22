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Роспотребнадзор планирует смягчить ограничения по COVID-19 для общепита и школ

Ведомости

Роспотребнадзор планирует смягчить требования к работе музеев, театров, фитнес-клубов, общепита и школ в условиях снижения заболеваемости коронавирусом при штамме «омикрон», заявила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в Российской Федерации», — заявила Попова.

Ведомство планирует смягчить требования к профилактике коронавируса в музеях, театрах, фитнес-центрах и общепите. Также, по словам Поповой, можно пересмотреть требования к работе школ: в период снижения заболеваемости можно пересмотреть правило, что один класс должен находиться постоянно в одном кабинете. Роспотребнадзор готов также смягчить несколько других требований по коронавирусу. Требования к усиленной дезинфекции и ношению масок остаются в силе.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 135 172 случая заражения коронавирусом – минимум с 1 февраля. Показатель заболеваемости в Москве также снижается шесть дней подряд и составил 4250 случаев за сутки. Однако вторую неделю подряд снижается уровень коллективного иммунитета: с 64,4% показатель упал до 59,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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