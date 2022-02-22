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Производство вакцин от коронавируса сокращается

Некоторые игроки и вовсе перестали их выпускать
Анна Киселева
Россияне расслабились на фоне сообщений о том, что омикрон не так опасен, как другие штаммы / Максим Стулов / Ведомости

Российские фармкомпании снизили темпы выпуска вакцин от коронавируса, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга. Абсолютные и относительные цифры он не назвал. Но, судя по данным реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, число отдельных препаратов, которые поставляются на рынок, в последние месяцы активно снижается. Так, в декабре 2021 г. ведомство разрешило ввести в оборот 33 партии «Спутника V», а это вдвое меньше, чем в ноябре, говорится в реестре разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств ведомства. В январе их было уже семь, а в феврале (на 15-е число) лишь три.

Среди контрактных производителей отдельных вакцин уже есть те, кто перестал их делать. Так, завод «Биннофарм» не получал заказов на выпуск «Спутника V» с осени, рассказал «Ведомостям» генеральный директор входящей в АФК «Система» «Биннофарм групп» Рустем Муратов. Потребности рынка в этой вакцине небольшие, а складских остатков много, говорит Викрам Пуния, президент группы компаний «Фармасинтез», производство которой сейчас тоже не выпускает «Спутник лайт». «Только у нас на складах вакцины на миллиарды рублей», – добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных