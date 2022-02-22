Производство вакцин от коронавируса сокращается

Производство вакцин от коронавируса сокращаетсяНекоторые игроки и вовсе перестали их выпускать
Российские фармкомпании снизили темпы выпуска вакцин от коронавируса, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга. Абсолютные и относительные цифры он не назвал. Но, судя по данным реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, число отдельных препаратов, которые поставляются на рынок, в последние месяцы активно снижается. Так, в декабре 2021 г. ведомство разрешило ввести в оборот 33 партии «Спутника V», а это вдвое меньше, чем в ноябре, говорится в реестре разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств ведомства. В январе их было уже семь, а в феврале (на 15-е число) лишь три.
Среди контрактных производителей отдельных вакцин уже есть те, кто перестал их делать. Так, завод «Биннофарм» не получал заказов на выпуск «Спутника V» с осени, рассказал «Ведомостям» генеральный директор входящей в АФК «Система» «Биннофарм групп» Рустем Муратов. Потребности рынка в этой вакцине небольшие, а складских остатков много, говорит Викрам Пуния, президент группы компаний «Фармасинтез», производство которой сейчас тоже не выпускает «Спутник лайт». «Только у нас на складах вакцины на миллиарды рублей», – добавил он.