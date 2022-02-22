Производство вакцин от коронавируса сокращается

Российские фармкомпании снизили темпы выпуска вакцин от коронавируса, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга. Абсолютные и относительные цифры он не назвал. Но, судя по данным реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, число отдельных препаратов, которые поставляются на рынок, в последние месяцы активно снижается. Так, в декабре 2021 г. ведомство разрешило ввести в оборот 33 партии «Спутника V», а это вдвое меньше, чем в ноябре, говорится в реестре разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств ведомства. В январе их было уже семь, а в феврале (на 15-е число) лишь три.