В январе продажи противовирусных препаратов в России почти достигли пика 2021 года

В январе продажи противовирусных препаратов в России почти достигли пика 2021 годаИз-за быстрого роста заболеваемости COVID-19 спрос может достичь рекорда
С 17 по 23 января 2022 г. продажи противовирусных препаратов в российских аптеках практически достигли пика прошлого года и составили 3,5 млн упаковок на сумму 1,9 млрд руб., подсчитала аналитическая компания DSM Group по просьбе «Ведомостей». Это близко к максимальным значениям прошлого года. Самые активные продажи были тогда в середине октября – начале ноября. Больше всего (3,8 млн упаковок) было продано на неделе с 25 по 31 октября.
Суммарно за первые три недели 2022 г. реализация лекарств этой категории увеличилась на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 8,6 млн упаковок, согласно данным DSM Group. Выручка аптек за этот период выросла на 40% до 4,4 млрд руб. в сравнении с первыми тремя неделями 2021 г. Сейчас, как и в прошлом году, лидерами остаются арбидол и ингавирин с долей в продажах 33,1 и 14,8% соответственно. За ними следуют арепливир, кагоцел, эргоферон, амиксин и триазавирин.