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В январе продажи противовирусных препаратов в России почти достигли пика 2021 года

Из-за быстрого роста заболеваемости COVID-19 спрос может достичь рекорда
Анна Киселева
Из-за роста заболеваемости COVID-19 продажи противовирусных будут оставаться высокими / Екатерина Кузьмина / Ведомости

С 17 по 23 января 2022 г. продажи противовирусных препаратов в российских аптеках практически достигли пика прошлого года и составили 3,5 млн упаковок на сумму 1,9 млрд руб., подсчитала аналитическая компания DSM Group по просьбе «Ведомостей». Это близко к максимальным значениям прошлого года. Самые активные продажи были тогда в середине октября – начале ноября. Больше всего (3,8 млн упаковок) было продано на неделе с 25 по 31 октября.

Суммарно за первые три недели 2022 г. реализация лекарств этой категории увеличилась на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 8,6 млн упаковок, согласно данным DSM Group. Выручка аптек за этот период выросла на 40% до 4,4 млрд руб. в сравнении с первыми тремя неделями 2021 г. Сейчас, как и в прошлом году, лидерами остаются арбидол и ингавирин с долей в продажах 33,1 и 14,8% соответственно. За ними следуют арепливир, кагоцел, эргоферон, амиксин и триазавирин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных