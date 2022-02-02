В январе продажи противовирусных препаратов в России почти достигли пика 2021 года

Суммарно за первые три недели 2022 г. реализация лекарств этой категории увеличилась на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 8,6 млн упаковок, согласно данным DSM Group. Выручка аптек за этот период выросла на 40% до 4,4 млрд руб. в сравнении с первыми тремя неделями 2021 г. Сейчас, как и в прошлом году, лидерами остаются арбидол и ингавирин с долей в продажах 33,1 и 14,8% соответственно. За ними следуют арепливир, кагоцел, эргоферон, амиксин и триазавирин.