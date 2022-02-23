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В России за сутки выявили 137 642 случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России выявили 137 642 случая коронавируса, количество госпитализаций составило 16 349 человек, что на 5,46% меньше по сравнению с предыдущим днем, сообщил оперштаб.

Выздоровели в течение 24 часов 179 203 пациента, умерли за сутки 785 человек. Днем ранее было зарегистрировано 135 172 случая заражения коронавирусом, скончались 796 заболевших.

Наибольшее число новых случаев заражения выявили в Санкт-Петербурге (+9794), Москве (+5664), Красноярском крае (+5473), Новосибирской области (+4841) и Пермском крае (+4520).

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В столице за сутки были госпитализированы 590 человек. На ИВЛ сейчас находятся 475 пациентов. Умерли 83 человека с положительным тестом на COVID-19, у всех была диагностирована пневмония.

Всего в России зафиксировали 15 795 570 случаев заражения коронавирусом, умерли за время пандемии 347 816 человек. Эксперты предупреждают о возможном появлении новых мутаций COVID-19, поэтому пока рано утверждать, что распространение штамма «омикрон» приведет к победе над вирусом, заявил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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