В России за сутки выявили 137 642 случая коронавируса
За последние сутки в России выявили 137 642 случая коронавируса, количество госпитализаций составило 16 349 человек, что на 5,46% меньше по сравнению с предыдущим днем, сообщил оперштаб.
Выздоровели в течение 24 часов 179 203 пациента, умерли за сутки 785 человек. Днем ранее было зарегистрировано 135 172 случая заражения коронавирусом, скончались 796 заболевших.
Наибольшее число новых случаев заражения выявили в Санкт-Петербурге (+9794), Москве (+5664), Красноярском крае (+5473), Новосибирской области (+4841) и Пермском крае (+4520).
В столице за сутки были госпитализированы 590 человек. На ИВЛ сейчас находятся 475 пациентов. Умерли 83 человека с положительным тестом на COVID-19, у всех была диагностирована пневмония.
Всего в России зафиксировали 15 795 570 случаев заражения коронавирусом, умерли за время пандемии 347 816 человек. Эксперты предупреждают о возможном появлении новых мутаций COVID-19, поэтому пока рано утверждать, что распространение штамма «омикрон» приведет к победе над вирусом, заявил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.