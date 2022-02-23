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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт, который готовили в одном из православных храмов Крыма члены запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор», осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения», — рассказали в ведомстве (цитата по ТАСС).

Сотрудники ФСБ нашли в «средствах связи» задержанных инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также переписку, где обсуждался будущий теракт. Последняя подтверждает, что эти лица причастны к пропаганде «радикальной идеологии» через интернет, отметили в ведомстве.

Кроме того, у одного из задержанных в гараже обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. Их изъяли, как и символику организации, в которой состоят эти люди.

Ранее, в конце ноября 2021 г., ФСБ задержала подростка, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение в Казани. Как отметили тогда в ведомстве, к теракту молодого человека склонял житель Украины по имени Ярослав Овсюк.

Ранее по теме: ФСБ предотвратила теракт в учебном заведении в Казани

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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