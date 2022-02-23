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Путин заявил, что на боевое дежурство поставлено не имеющее равных оружие России

Ведомости

Россия поставила на боевое дежурство оружие, у которого нет равного в мире, сообщил президент страны Владимир Путин в ходе поздравления граждан с Днем защитника Отечества. Его речь опубликована на сайте Кремля.

«На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта», — сказал он.

Путин подчеркнул, что подобное «оружие будущего» заметно увеличивает боевой потенциал российских Вооруженных сил. Он добавил, что за последние годы страна многое сделала для качественной модернизации своих вооружений.

Одной из самых важных задач России на сегодняшний день, по словам Путина, является обеспечение обороноспособности. Так, глава государства указал на «непростую» обстановку в мире — «расшатывание системы контроля над вооружениями» и деятельность НАТО.

Также Путин отметил готовность России вести прямой и честных диалог с партнерами из других стран. Однако пока, по мнению президента, Москва не получила ответ на призывы «к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности», которая могла бы защитить в том числе другие государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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