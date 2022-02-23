Европа впервые в истории выдала России «вора в законе»
Португалия экстрадировала в Россию обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Степана Фурмана, объявленного ранее в розыск по линии Интерпола, сообщили в пресс-центре МВД России.
«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Португалии экстрадирован гражданин России Степан Фурман. Впервые в истории европейская страна выдала России обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии», — рассказали в пресс-центре полиции.
Уголовное дело в отношении неоднократно судимого Фурмана возбудили в 2019 г. Его объявили в розыск на основании запроса УМВД России по Мурманской области, Октябрьский районный суд Мурманска заочно взял его под стражу.
После задержания в Португалии Фурмана 23 февраля в аэропорту Лиссабона передали представителям российских правоохранительных органов.
В управлении ФСБ России по Мурманской области «Интерфаксу» ранее сообщили, что прокуратура Мюнхена также возбудила против Фурмана уголовное дело об организации преступного сообщества.
«С середины 1990-х гг. Степан Фурман, имеющий статус так называемого вора в законе, контролировал всю уголовную преступность региона, оказывал деструктивное влияние на местные пенитенциарные учреждения, распределял денежные средства, полученные от противоправной деятельности членами региональных ОПГ», — отмечали в УФСБ.