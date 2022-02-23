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Общество

Европа впервые в истории выдала России «вора в законе»

Ведомости

Португалия экстрадировала в Россию обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Степана Фурмана, объявленного ранее в розыск по линии Интерпола, сообщили в пресс-центре МВД России.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Португалии экстрадирован гражданин России Степан Фурман. Впервые в истории европейская страна выдала России обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии», — рассказали в пресс-центре полиции.

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Уголовное дело в отношении неоднократно судимого Фурмана возбудили в 2019 г. Его объявили в розыск на основании запроса УМВД России по Мурманской области, Октябрьский районный суд Мурманска заочно взял его под стражу.

После задержания в Португалии Фурмана 23 февраля в аэропорту Лиссабона передали представителям российских правоохранительных органов. 

В управлении ФСБ России по Мурманской области «Интерфаксу» ранее сообщили, что  прокуратура Мюнхена также возбудила против Фурмана уголовное дело об организации преступного сообщества.

«С середины 1990-х гг. Степан Фурман, имеющий статус так называемого вора в законе, контролировал всю уголовную преступность региона, оказывал деструктивное влияние на местные пенитенциарные учреждения, распределял денежные средства, полученные от противоправной деятельности членами региональных ОПГ», — отмечали в УФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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