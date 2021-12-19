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Бизнес

Швейцария экстрадировала бизнесмена Клюшина в США

Ведомости

Предпринимателя Владислава Клюшина, обвиняемого в США в финансовых махинациях, 18 декабря экстрадировали из Швейцарии в Штаты и передали американским полицейским, сообщил швейцарский минюст.

Российского бизнесмена Клюшина задержали 21 марта по запросу США в швейцарском аэропорту, куда он прибыл вместе с семьей, чтобы провести отпуск на горнолыжном курорте Церматт. В США его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на сумму более $10 млн на основе похищенной при помощи посредников непубличной информации. По версии следствия, данные были похищены в результате хакерских атак против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний. Клюшин отрицает предъявленные ему обвинения и утверждает, что его преследование может быть связано с его отказом сотрудничать с американскими и британскими спецслужбами, которые ранее пытались его завербовать, сообщал его адвокат Оливер Сирик. 

На выдачу российского предпринимателя отреагировало посольство России в Швейцарии, пресс-секретарь которого Владимир Хохлов назвал это решение очередным эпизодом «охоты» на россиян в третьих странах со стороны Вашингтона. 

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«Вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном "охоты" на российских граждан в третьих странах», — заявил он ТАСС.

По его словам, были проигнорированы нота посольства России и обращение защиты россиянина о необходимости приостановки процедуры экстрадиции на время рассмотрения жалобы адвокатов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). 

«Швейцарской юстицией, к сожалению, были оставлены без внимания аргументы адвокатов о явной политической подоплеке дела, приняты на веру вызывающие сомнения доводы американской стороны и безосновательно отклонен встречный запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — сказал Хохлов.

Ранее Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил апелляцию Клюшина на решение о его экстрадиции в США, писал Reuters со ссылкой на вердикт суда.

Суд отверг доводы защиты Клюшина о том, что он является жертвой политической кампании в Соединенных Штатах, направленной на его арест по сфабрикованным обвинениям. В частности, в решении говорится, что у суда нет причин подвергать сомнению независимость судебной власти в США и что американские власти предоставили достаточные основания для того, чтобы предать Клюшина правосудию. США и Россия направили Швейцарии запросы об экстрадиции Клюшина в апреле, российский запрос был отклонен.

Клюшин является учредителем IT-компании «М13», которая занимается разработкой программных продуктов в области медиамониторинга, финансовых технологий и информационной безопасности. Как сообщается на сайте компании, IT-решениями «М13» пользуются в том числе госструктуры, федеральные министерства и ведомства, а также региональные органы исполнительной власти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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