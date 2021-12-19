Швейцария экстрадировала бизнесмена Клюшина в США

Российского бизнесмена Клюшина задержали 21 марта по запросу США в швейцарском аэропорту, куда он прибыл вместе с семьей, чтобы провести отпуск на горнолыжном курорте Церматт. В США его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на сумму более $10 млн на основе похищенной при помощи посредников непубличной информации. По версии следствия, данные были похищены в результате хакерских атак против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний. Клюшин отрицает предъявленные ему обвинения и утверждает, что его преследование может быть связано с его отказом сотрудничать с американскими и британскими спецслужбами, которые ранее пытались его завербовать, сообщал его адвокат Оливер Сирик.