Швейцарский суд разрешил выдать США российского бизнесмена Клюшина
Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского бизнесмена Владислава Клюшина на решение о его экстрадиции в США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на вердикт суда.
Суд отверг доводы защиты Клюшина о том, что он является жертвой политической кампании в Соединенных Штатах, направленной на его арест по сфабрикованным обвинениям. В частности, в решении говорится, что у суда нет причин подвергать сомнению независимость судебной власти в США и что американские власти предоставили достаточные основания для того, чтобы предать Клюшина правосудию. Теперь адвокаты бизнесмена намерены оспорить это решение в Верховном суде Швейцарии, сообщает издание.
Клюшина задержали по запросу США в аэропорту швейцарского Сьона 21 марта 2021 г., куда он прибыл вместе с семьей, чтобы провести отпуск на горнолыжном курорте Церматт. В США его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на сумму более $10 млн на основе похищенной при помощи посредников непубличной информации. По версии следствия, данные были похищены в результате хакерских атак против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний.
Бизнесмен отрицает предъявленные ему обвинения и утверждает, что его преследование может быть связано с его отказом сотрудничать с американскими и британскими спецслужбами, которые ранее пытались его завербовать, сообщал адвокат Клюшина Оливер Сирик. В апреле США и Россия направили Швейцарии запросы об экстрадиции Клюшина. Федеральное бюро юстиции удовлетворило запрос США, российский запрос был отклонен.
Клюшин является учредителем IT-компании «М13», которая занимается разработкой программных продуктов в области медиамониторинга, финансовых технологий и информационной безопасности. Как сообщается на сайте компании, IT-решениями «М13» пользуются в том числе госструктуры, федеральные министерства и ведомства, а также региональные органы исполнительной власти.