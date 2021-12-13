Швейцарский суд разрешил выдать США российского бизнесмена Клюшина

Суд отверг доводы защиты Клюшина о том, что он является жертвой политической кампании в Соединенных Штатах, направленной на его арест по сфабрикованным обвинениям. В частности, в решении говорится, что у суда нет причин подвергать сомнению независимость судебной власти в США и что американские власти предоставили достаточные основания для того, чтобы предать Клюшина правосудию. Теперь адвокаты бизнесмена намерены оспорить это решение в Верховном суде Швейцарии, сообщает издание.