Мурашко сообщил о проблемах с сердцем у 50% переболевших COVID-19

Подобные проблемы проявляются через 3–7 месяцев после перенесенного заболевания, добавил министр. При этом риск повышенной смертности у пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями возрастает до 5-7 раз по сравнению с остальными людьми, отметил он.