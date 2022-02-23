Мурашко сообщил о проблемах с сердцем у 50% переболевших COVID-19
До половины людей, переболевших COVID-19, впоследствии сталкиваются с проблемами с сердечно-сосудистой системой, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«До 50% переболевших имеют проблемы сердечно-сосудистой системы. Это и нарушение ритма, это всевозможные миокардиты, это относящиеся в том числе к осложнениям, связанным с тромбообразованием», — сказал он.
Подобные проблемы проявляются через 3–7 месяцев после перенесенного заболевания, добавил министр. При этом риск повышенной смертности у пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями возрастает до 5-7 раз по сравнению с остальными людьми, отметил он.
Проблемы с сердцем могут проявляться в виде «перебоев», ощущения тяжести, повышенной утомляемости и дискомфорта при физических нагрузках. В этом случае необходимо обратиться за медицинской помощью, пояснил Мурашко.
Также люди, перенесшие COVID-19, часто жалуются на проблемы, связанные с нарушением работы нервной системы, рассказал глава ведомства. Среди таковых — головные боли, повышенная утомляемость и нарушение памяти.
Встречаются и нарушения работы лор-органов. Так, некоторые пациенты жалуются на нарушение слуха и обоняния, боли в ухе.
Если какие-либо симптомы сохраняются долгое время, необходимо своевременно обратиться к врачу, добавил Мурашко. Откладывание похода к доктору может привести к развитию заболеваний до более тяжелых форм, предупредил он.
По данным оперштаба, за время пандемии коронавирусом заразились почти 15,8 млн россиян. Из них более 12,8 млн выздоровели, 347 816 скончались. Суточный прирост заболевших 23 февраля составил 137 642 новых случая, умерли 785 человек.