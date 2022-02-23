Мурашко рассказал об изменении протоколов лечения коронавируса

«Есть те, которые показали свою высокую эффективность и при "омикроне" <...>. Идет накопление данных, и очень важно медицинские знания своевременно пополнять. И эти методические рекомендации [Минздрава по лечению и профилактике ковида] уже полностью обобщают тот накопленный опыт, в том числе и зарубежный, и российский опыт, позволяют максимально эффективно оказать помощь», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).