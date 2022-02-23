Мурашко рассказал об изменении протоколов лечения коронавируса
После появления штамма коронавируса «омикрон» протоколы лечения заболевания в России изменились, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ряд менее эффективных при «омикроне» препаратов исключены из протоколов.
«Есть те, которые показали свою высокую эффективность и при "омикроне" <...>. Идет накопление данных, и очень важно медицинские знания своевременно пополнять. И эти методические рекомендации [Минздрава по лечению и профилактике ковида] уже полностью обобщают тот накопленный опыт, в том числе и зарубежный, и российский опыт, позволяют максимально эффективно оказать помощь», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).
Ранее ведомство утвердило обновленную пятнадцатую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В связи с распространением штамма «омикрон» были выделены приоритетные группы пациентов для амбулаторного лечения.
В январе продажи противовирусных препаратов в российских аптеках практически достигли пика прошлого года и составили 3,5 млн упаковок на сумму 1,9 млрд руб., подсчитали аналитики.
В начале февраля Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19. Постановлением также было отменено требование об отрицательном повторном тесте на коронавирус для выписки, если лечение длится более семи дней. Глава ведомства Анна Попова 22 февраля сообщила о планах смягчить требования к работе музеев, театров, фитнес-клубов, общепита и школ в условиях снижения заболеваемости коронавирусом при штамме «омикрон».
Эксперты предупреждают о возможном появлении новых мутаций COVID-19, поэтому пока рано утверждать, что распространение штамма «омикрон» приведет к победе над вирусом, заявил также премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.