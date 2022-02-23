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Общество

Мурашко рассказал об изменении протоколов лечения коронавируса

Ведомости

После появления штамма коронавируса «омикрон» протоколы лечения заболевания в России изменились, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ряд менее эффективных при «омикроне» препаратов исключены из протоколов.

«Есть те, которые показали свою высокую эффективность и при "омикроне" <...>. Идет накопление данных, и очень важно медицинские знания своевременно пополнять. И эти методические рекомендации [Минздрава по лечению и профилактике ковида] уже полностью обобщают тот накопленный опыт, в том числе и зарубежный, и российский опыт, позволяют максимально эффективно оказать помощь», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

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Ранее ведомство утвердило обновленную пятнадцатую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В связи с распространением штамма «омикрон» были выделены приоритетные группы пациентов для амбулаторного лечения.

В январе продажи противовирусных препаратов в российских аптеках практически достигли пика прошлого года и составили 3,5 млн упаковок на сумму 1,9 млрд руб., подсчитали аналитики.

В начале февраля Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19. Постановлением также было отменено требование об отрицательном повторном тесте на коронавирус для выписки, если лечение длится более семи дней. Глава ведомства Анна Попова 22 февраля сообщила о планах смягчить требования к работе музеев, театров, фитнес-клубов, общепита и школ в условиях снижения заболеваемости коронавирусом при штамме «омикрон».

Эксперты предупреждают о возможном появлении новых мутаций COVID-19, поэтому пока рано утверждать, что распространение штамма «омикрон» приведет к победе над вирусом, заявил также премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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