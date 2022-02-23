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Журналисты канала «Звезда» попали под обстрел в ДНР

Ведомости

Члены съемочной группы телеканала «Звезда» попали под обстрел в районе населенного пункта Спартак в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается на сайте канала. Эту информацию подтвердили также в Народной милиции ДНР.

В ДНР утверждают, что обстрел совершили «украинские боевики из 56-й бригады». По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат, запущенный Украиной, сбросил на территорию ДНР мину.

В частности, под обстрел попал корреспондент «Звезды» Виталий Акиньшин, который приехал в ДНР снимать жителей, не покинувших зону конфликта. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин сказал, что журналист «был обстрелян на месте разрушений жилых домов».

По данным Народной милиции ДНР, 23 февраля украинские военные 29 раз открывали огонь по республике, причем в 28 случаях применялись ствольная артиллерия, минометы, снаряды и мины. В целом по территории республики выпустили около 318 снарядов, мин и гранат. Под обстрелами оказались районы 23 населенных пунктов.

Ситуация в ДНР и ЛНР начала обостряться на прошлой неделе. В Донбассе обвинили Киев в обстрелах и провокациях и выразили мнение, что Украина готовится урегулировать происходящее силовым путем. В Киеве подобные обвинения отрицают. На этом фоне 18 февраля жителей ДНР и ЛНР стали эвакуировать в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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