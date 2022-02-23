Журналисты канала «Звезда» попали под обстрел в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР начала обостряться на прошлой неделе. В Донбассе обвинили Киев в обстрелах и провокациях и выразили мнение, что Украина готовится урегулировать происходящее силовым путем. В Киеве подобные обвинения отрицают. На этом фоне 18 февраля жителей ДНР и ЛНР стали эвакуировать в Россию.