Газета
Общество

В Минобороны сообщили об аварии штурмовика Су-25

Ведомости

Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России потерпел аварию во время военной операции по демилитаризации Украины из-за ошибки пилотирования, сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, отметив, что летчик не пострадал.

«В Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части», — сказал он. Точное место, где произошла авария, Конашенков не назвал.

Представитель Минобороны подчеркнул, что российские Вооруженные силы не наносят удары по городам Украины и социальным объектам ее воинских гарнизонов. Речь идет в том числе о домах офицеров и казармах.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение из-за военной операцией в Донбассе, которую утром начала Россия. По словам президента страны Владимира Путина, это потребовалось для защиты людей, подвергающихся издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Глава государства подчеркнул, что оккупировать Украину Россия не планируют, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.

21 февраля Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). На следующий день Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями. Документы подразумевают, что Россия будет содействовать защите суверенитета и территориальной целостности ДНР и ЛНР, принимать все доступные меры для устранения угрозы миру, а также противодействовать актам агрессии, пояснял официальный представитель президента России, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.

22 февраля Совет Федерации разрешил Путину использовать российские Вооруженные силы за рубежом.

Ранее по теме: В Минобороны предупредили о фейковых видео СБУ о массовых жертвах на Украине

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных