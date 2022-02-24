В Минобороны сообщили об аварии штурмовика Су-25
Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России потерпел аварию во время военной операции по демилитаризации Украины из-за ошибки пилотирования, сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, отметив, что летчик не пострадал.
«В Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части», — сказал он. Точное место, где произошла авария, Конашенков не назвал.
Представитель Минобороны подчеркнул, что российские Вооруженные силы не наносят удары по городам Украины и социальным объектам ее воинских гарнизонов. Речь идет в том числе о домах офицеров и казармах.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение из-за военной операцией в Донбассе, которую утром начала Россия. По словам президента страны Владимира Путина, это потребовалось для защиты людей, подвергающихся издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Глава государства подчеркнул, что оккупировать Украину Россия не планируют, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.
21 февраля Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). На следующий день Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями. Документы подразумевают, что Россия будет содействовать защите суверенитета и территориальной целостности ДНР и ЛНР, принимать все доступные меры для устранения угрозы миру, а также противодействовать актам агрессии, пояснял официальный представитель президента России, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.
22 февраля Совет Федерации разрешил Путину использовать российские Вооруженные силы за рубежом.