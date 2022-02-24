В Минобороны сообщили об аварии штурмовика Су-25

21 февраля Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). На следующий день Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями. Документы подразумевают, что Россия будет содействовать защите суверенитета и территориальной целостности ДНР и ЛНР, принимать все доступные меры для устранения угрозы миру, а также противодействовать актам агрессии, пояснял официальный представитель президента России, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.