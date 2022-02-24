«Почта России» приостановила прием посылок на Украину

Россия с четверга закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Белоруссией в связи с высокой угрозой безопасности полетов. Украина также ограничила полеты гражданской авиации в своем воздушное пространстве. В ночь на четверг на Украине на прием и отправление рейсов закрыли аэропорты Запорожья, Харькова и Днепра. Европейское агентство воздушной безопасности предупредило авиаперевозчиков об опасности полетов над Украиной, а также над районами Белоруссии и России, расположенными в пределах 100 морских миль (около 182 км) от границ с Украиной.