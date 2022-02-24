«Почта России» приостановила прием посылок на Украину
«Почта России» временно приостановила прием отправлений на Украину после закрытия аэропортов в ряде городов на юге России на фоне военной операции в Донбассе.
«Мы временно приостанавливаем прием отправлений в Украину и рассматриваем варианты транзитной доставки через другие страны», — сообщила пресс-служба компании (цитата по ТАСС).
С четверга до 03:45 мск 2 марта приостановлена работа 11 аэропортов на юге России — в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.
«Почта России» сообщила, что перестраивает маршруты доставки почты и меняет авиадоставку в эти города и из них на доставку наземным транспортом. В компании предупредили, что возможны сбои в международном авиасообщении, из-за чего сроки доставки могут увеличиться.
Россия с четверга закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Белоруссией в связи с высокой угрозой безопасности полетов. Украина также ограничила полеты гражданской авиации в своем воздушное пространстве. В ночь на четверг на Украине на прием и отправление рейсов закрыли аэропорты Запорожья, Харькова и Днепра. Европейское агентство воздушной безопасности предупредило авиаперевозчиков об опасности полетов над Украиной, а также над районами Белоруссии и России, расположенными в пределах 100 морских миль (около 182 км) от границ с Украиной.
В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, заявленные цели которой — защита жителей Донбасса от издевательств украинских властей, а также «демилитаризация и денацификация» Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «в идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии», однако отказался уточнить, подразумевается ли под этим смена нынешнего правительства Украины.
Минобороны РФ сообщило, что российские военные наносят удары по военной инфраструктуре, авиации, объектам ПВО и военным аэродромам на Украине. По данным ведомства, военнослужащие пограничной службы не оказывают сопротивления российским подразделениям, а военная инфраструктура авиационных баз страны выведена из строя.