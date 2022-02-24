Ростуризм посоветовал отложить поездки в ряд регионов на юге России
Ростуризм посоветовал путешественникам воздержаться от поездок в ряд южных регионов России до 2 марта. Соответствующее заявление опубликовано 24 февраля на сайте ведомства.
По данным Росавиации, в связи с началом боевых действий на Украине приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Ограничения продлятся до 03:45 мск 2 марта.
«Ростуризм рекомендует по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты», — говорится в сообщении ведомства.
В Ростуризме отметили, что организованные туристы по соглашению с туроператором могут перенести сроки поездки на более поздние даты или поменять направление отдыха. Таким туристам, которые сейчас отдыхают в регионах, где были временно закрыты аэропорты, рекомендуется обратиться к своим туроператорам. Последние работают над альтернативными вариантами вывоза путешественников или продлением их пребывания в отелях.
Самостоятельным туристам рекомендуется обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер. Тем из них, кто сейчас находится в регионах с закрытыми аэропортами, следует обратиться к представителям авиакомпании и отелей, в которых они проживают, заявили в Ростуризме.
«Таким путешественникам мы рекомендуем по возможности скорректировать сроки и планы по поездке, по возможности отложить возвращение домой. Если же это невозможно, в настоящее время Минтрансом ведется работа по организации вывозных железнодорожных и автобусных маршрутов», — рассказали в пресс-службе. Более подробная информация о вывозных рейсах появится позже.
Россия с четверга закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Белоруссией в связи с высокой угрозой безопасности полетов. Минтранс заявил о готовности вывезти всех желающих с юга России железнодорожным и автомобильным транспортом. РЖД ведут работу по организации дополнительных поездов из южных городов России, в том числе из Адлера, Анапы, Новороссийска и Сочи.
Украина также ограничила полеты гражданской авиации в своем воздушное пространстве. В ночь на четверг на Украине на прием и отправление рейсов закрыли аэропорты Запорожья, Харькова и Днепра. Европейское агентство воздушной безопасности предупредило авиаперевозчиков об опасности полетов над Украиной, а также над районами Белоруссии и России, расположенными в пределах 100 морских миль (около 182 км) от границ с Украиной.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от «геноцида», который якобы проводят украинские власти. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался уточнить, подразумевается ли под этим смена нынешнего правительства Украины.
Минобороны РФ сообщило, что российские военные наносят удары по военной инфраструктуре, авиации, объектам ПВО и военным аэродромам на Украине. По данным ведомства, военнослужащие пограничной службы не оказывают сопротивления российским подразделениям, а военная инфраструктура авиационных баз страны выведена из строя. Украинская сторона эту информацию не подтвердила.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел переговоры с лидерами США, Евросоюза и Великобритании. По его словам, началось формирование «антипутинской коалиции». В четверг состоится экстренный саммит стран «большой семерки» (G7), после которого, как пообещал президент США Джо Байден, Вашингтон вместе с союзниками введет жесткие санкции против России.