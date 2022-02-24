Ростуризм посоветовал отложить поездки в ряд регионов на юге России

Самостоятельным туристам рекомендуется обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер. Тем из них, кто сейчас находится в регионах с закрытыми аэропортами, следует обратиться к представителям авиакомпании и отелей, в которых они проживают, заявили в Ростуризме.