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Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге России

Ведомости

Росавиация объявила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России. Ограничение будет действовать с 03:45 по Москве 24 февраля до 03:45 по Москве 2 марта. До этого времени будет приостановлена работа аэропортов в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.

«В ведомстве не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим ездить в аэропорты», — говорится в сообщении.

На Украине прекращены полеты гражданских самолетов. Об этом объявил провайдер аэронавигационных услуг «Украэрорух».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных