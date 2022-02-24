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РЖД запустит дополнительные поезда из южных городов России

Ведомости

РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из южных городов России, в том числе из Адлера, Анапы, Новороссийска и Сочи, сообщает пресс-служба компании.

В РЖД добавили, что в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Цены на билеты зафиксируют, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров, о назначениях будут сообщать дополнительно.

Движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме, отметили в компании.

Работа 12 аэропортов на юге России была приостановлена в четверг из-за боевых действий на Украине. Ограничение будет действовать до 2 марта (03:45 по мск). В трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — задержано или отменено больше 200 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных