РЖД запустит дополнительные поезда из южных городов России

Работа 12 аэропортов на юге России была приостановлена в четверг из-за боевых действий на Украине. Ограничение будет действовать до 2 марта (03:45 по мск). В трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — задержано или отменено больше 200 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».