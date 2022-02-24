Латвия прекращает выдавать визы россиянам
Латвия отзывает своего посла из РФ для консультаций и прекратит выдачу виз гражданам России, сообщил глава МИДа страны Эдгар Ринкевич на своей странице в Facebook.
«Я принял решение отозвать посла Латвии в РФ для консультаций и прекратить выдачу виз гражданам РФ», — написал Ринкевич.
Ранее сегодня правительство Чехии приняло решение отозвать разрешение на деятельность у двух генконсульств России — в Карловых Варах и Брно, заявил премьер-министр республики Петр Фиала. Помимо этого кабмин республики постановил временно прекратить деятельность двух чешских генконсульств на территории России — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В стране также приняли решение остановить выдачу виз гражданам России.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.