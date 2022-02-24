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Латвия прекращает выдавать визы россиянам

Ведомости

Латвия отзывает своего посла из РФ для консультаций и прекратит выдачу виз гражданам России, сообщил глава МИДа страны Эдгар Ринкевич на своей странице в Facebook.

«Я принял решение отозвать посла Латвии в РФ для консультаций и прекратить выдачу виз гражданам РФ», — написал Ринкевич. 

Ранее сегодня правительство Чехии приняло решение отозвать разрешение на деятельность у двух генконсульств России — в Карловых Варах и Брно, заявил премьер-министр республики Петр Фиала. Помимо этого кабмин республики постановил временно прекратить деятельность двух чешских генконсульств на территории России — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В стране также приняли решение остановить выдачу виз гражданам России.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.

Ранее по теме: МИД России заявил о жестких ответных мерах на санкции Евросоюза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных