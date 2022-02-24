Минобороны РФ сообщило об успешном выполнении всех задач на день в Донбассе
Вооруженные силы (ВС) РФ успешно выполнили все поставленные на день задачи в ходе военной операции в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков. В результате ударов ВС РФ выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.
«Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 километров в глубину», — цитирует Конашенкова пресс-служба ведомства. Он подчеркнул, что операция прошла успешно благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации.
«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон», — подчеркнул Конашенков. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров. По словам представителя Минобороны, с начала военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее сегодня Конашенков сообщил, что 14 украинских солдат сдались в ходе боевых действий против войск ДНР и ЛНР. Они были отпущены домой после взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления. По словам Конашенкова, в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном националисты. Солдаты ВСУ при этом «стараются уклоняться» от столкновений и просят предоставить им коридоры для выхода из зоны операций.
Министр обороны Сергей Шойгу в данных обстоятельствах поручил российским командирам с уважением относиться к украинским солдатам, добавил Конашенков. Он также подчеркнул, что российские военные не наносят удары по городам Украины. То же самое касается жилых домов офицеров и казарм.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как понимать термин «денацификация», сказал: «В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, от профашистских людей и идеологии». Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Россией на фоне военной операции.