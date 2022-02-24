Минобороны РФ сообщило об успешном выполнении всех задач на день в Донбассе

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как понимать термин «денацификация», сказал: «В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, от профашистских людей и идеологии». Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Россией на фоне военной операции.