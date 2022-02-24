Газета
Общество

Минобороны РФ сообщило об успешном выполнении всех задач на день в Донбассе

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ успешно выполнили все поставленные на день задачи в ходе военной операции в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков. В результате ударов ВС РФ выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

«Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 километров в глубину», — цитирует Конашенкова пресс-служба ведомства. Он подчеркнул, что операция прошла успешно благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации.

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон», — подчеркнул Конашенков. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров. По словам представителя Минобороны, с начала военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сегодня Конашенков сообщил, что 14 украинских солдат сдались в ходе боевых действий против войск ДНР и ЛНР. Они были отпущены домой после взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления. По словам Конашенкова, в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном националисты. Солдаты ВСУ при этом «стараются уклоняться» от столкновений и просят предоставить им коридоры для выхода из зоны операций.

Министр обороны Сергей Шойгу в данных обстоятельствах поручил российским командирам с уважением относиться к украинским солдатам, добавил Конашенков. Он также подчеркнул, что российские военные не наносят удары по городам Украины. То же самое касается жилых домов офицеров и казарм.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как понимать термин «денацификация», сказал: «В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, от профашистских людей и идеологии». Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Россией на фоне военной операции.

Ранее по теме: Матвиенко раскритиковала противников военной операции на Украине

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных