Матвиенко раскритиковала противников военной операции на Украине
Россияне, выступающие против военной операции на Украине, заблуждаются и думают о сиюминутных трудностях, а не о безопасности своей страны. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».
«Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и много другое — о чем мы неоднократно слышали — и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, — вот этого нельзя допустить», — сказала Матвиенко.
По ее словам, российское общество все преодолеет. «Мы будем более эффективно развивать экономику, защищать людей, обеспечивать их социальное благополучие, но главное — чтобы был мир над головой и мирное небо. Именно сейчас делается все для того, чтобы в нашей стране было мирное небо», — заявила глава верхней палаты парламента.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.
В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по гражданской инфраструктуре городов Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в оборонном ведомстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции.