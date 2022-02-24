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Матвиенко раскритиковала противников военной операции на Украине

Ведомости

Россияне, выступающие против военной операции на Украине, заблуждаются и думают о сиюминутных трудностях, а не о безопасности своей страны. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости». 

«Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и много другое — о чем мы неоднократно слышали — и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, — вот этого нельзя допустить», — сказала Матвиенко. 

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По ее словам, российское общество все преодолеет. «Мы будем более эффективно развивать экономику, защищать людей, обеспечивать их социальное благополучие, но главное — чтобы был мир над головой и мирное небо. Именно сейчас делается все для того, чтобы в нашей стране было мирное небо», — заявила глава верхней палаты парламента. 

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.

В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по гражданской инфраструктуре городов Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в оборонном ведомстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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