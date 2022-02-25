Мизулина попросила проверить Дудя на иностранное финансирование

В этом контексте Мизулина упомянула пост Дудя, опубликованный на этой неделе в Instagram, в котором тот выразил солидарность с Украиной, призвал к миру между Россией и Украиной, а также обвинил российское руководство в растрачивании потенциала страны. По оценке Мизулиной, в публикации блогер продемонстрировал «отвращение» к России.