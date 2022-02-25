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Мизулина попросила проверить Дудя на иностранное финансирование

Ведомости

Лига безопасного интернета (ЛБИ) попросила Генпрокуратуру и Минюст РФ проверить информацию об иностранном финансировании блогера Юрия Дудя и признать его иноагентом, если она подтвердится. Об этом сообщила директор ЛБИ Екатерина Мизулина на экстренном заседании рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространения фейков в интернете.

Мизулина сослалась на публикации в неназванных СМИ о наличии у Дудя финансирования из-за рубежа. В прошлом году издание News Front писало, что бывший главный редактор Sports.ru якобы получил более 50 млн руб. от основанной в Израиле компании Yoola Labs Ltd. Доказательства финансирования в материале приведены не были.

Мизулина заявила, что в интернете ведется «спланированная кампания» с использованием «украинских ботов» и «информационных войск СБУ Украины». «На это тратятся очень серьезные средства и иностранных агентов, и прямое иностранное финансирование, включаются информационные войска СБУ Украины, работает множество провокаторов и внутри нашей страны», — приводит ее слова «Интерфакс».

В этом контексте Мизулина упомянула пост Дудя, опубликованный на этой неделе в Instagram, в котором тот выразил солидарность с Украиной, призвал к миру между Россией и Украиной, а также обвинил российское руководство в растрачивании потенциала страны. По оценке Мизулиной, в публикации блогер продемонстрировал «отвращение» к России.

В прошлом году по заявлению ЛБИ против Дудя возбудили административное дело. В октябре Зюзинский суд Москвы оштрафовал журналиста на 100 000 руб. за «пропаганду наркотиков» в интернете из-за интервью с рэпером Алишером Моргенштерном. Он обжаловал решение, но месяц спустя Мосгорсуд оставил его в силе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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