Мизулина попросила проверить Дудя на иностранное финансирование
Лига безопасного интернета (ЛБИ) попросила Генпрокуратуру и Минюст РФ проверить информацию об иностранном финансировании блогера Юрия Дудя и признать его иноагентом, если она подтвердится. Об этом сообщила директор ЛБИ Екатерина Мизулина на экстренном заседании рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространения фейков в интернете.
Мизулина сослалась на публикации в неназванных СМИ о наличии у Дудя финансирования из-за рубежа. В прошлом году издание News Front писало, что бывший главный редактор Sports.ru якобы получил более 50 млн руб. от основанной в Израиле компании Yoola Labs Ltd. Доказательства финансирования в материале приведены не были.
Мизулина заявила, что в интернете ведется «спланированная кампания» с использованием «украинских ботов» и «информационных войск СБУ Украины». «На это тратятся очень серьезные средства и иностранных агентов, и прямое иностранное финансирование, включаются информационные войска СБУ Украины, работает множество провокаторов и внутри нашей страны», — приводит ее слова «Интерфакс».
В этом контексте Мизулина упомянула пост Дудя, опубликованный на этой неделе в Instagram, в котором тот выразил солидарность с Украиной, призвал к миру между Россией и Украиной, а также обвинил российское руководство в растрачивании потенциала страны. По оценке Мизулиной, в публикации блогер продемонстрировал «отвращение» к России.
В прошлом году по заявлению ЛБИ против Дудя возбудили административное дело. В октябре Зюзинский суд Москвы оштрафовал журналиста на 100 000 руб. за «пропаганду наркотиков» в интернете из-за интервью с рэпером Алишером Моргенштерном. Он обжаловал решение, но месяц спустя Мосгорсуд оставил его в силе.