Суд оставил в силе штраф Дудю за пропаганду наркотиков
Мосгорсуд оставил в силе постановление Зюзинского районного суда столицы о назначении штрафа в 100 000 руб. журналисту Юрию Дудю за пропаганду наркотиков в интервью, сообщается в официальном Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
«Московский городской суд 29 ноября 2021 года рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Зюзинского районного суда г. Москвы от 20 октября 2021 года, которым Дудь Ю.А. признан виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ и ему назначен административный штраф в размере 100.000 руб. Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказано в сообщении.
20 октября Зюзинский районный суд Москвы признал Дудя виновным в пропаганде наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ) в интервью и назначил ему штраф в 100 000 руб. Речь шла о роликах с участием рэпера Моргенштерна и блогера Ивангая, опубликованных на Youtube-канале «Вдудь». 3 ноября журналист обжаловал решение суда.
В конце апреля 2021 г. директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что полиция Москвы возбудила дело в отношении Дудя после того, как волонтеры обнаружили пропаганду наркотиков в одном из его интервью. В организации заявили, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних».
23 ноября председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат артиста Сергей Жорин это опроверг. До этого, в начале июня, Зюзинский районный суд оштрафовал музыканта на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в песнях.