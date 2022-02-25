«Почта России» приостановила прием денежных переводов на Украину
«Почта России» временно перестала принимать международные денежные переводы на Украину, сообщает пресс-служба компании.
Неполученные денежные переводы в страну, отправленные после 21 февраля 2022 г., а также уплаченную комиссию можно вернуть в отделениях «Почты России», говорится в сообщении. При себе необходимо иметь чек и паспорт. Международные переводы во все другие страны принимаются в обычном режиме.
Накануне «Почта России» приостановила прием отправлений на Украину после закрытия аэропортов в 11 городах на юге России. В компании сообщили, что перестраивают маршруты доставки почты и меняют авиадоставку в эти города и из них на доставку наземным транспортом.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Заявленная цель операции — «демилитаризация и денацификация» страны. В телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что с просьбой о помощи обратились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Это произошло после обострения вооруженного конфликта в Донбассе на прошлой неделе: стороны обвиняли друг друга в обстрелах, ДНР и ЛНР также заявляли о попытках диверсий со стороны Украины, которые Киев отрицал.
На Украине объявили военное положение и разорвали дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации и призвал западные страны ввести жесткие санкции против Москвы. США, Евросоюз, Канада, Великобритания и Япония ввели ряд ограничений, направленных против финансового сектора и рынка банковских услуг России, а также на ограничение экспорта высоких технологий. В санкционные списки вошли политические деятели, включая депутатов Госдумы, а также представители банковской сферы.
В четверг группировки войск донбасских республик при поддержке российской артиллерии и армейской авиации прорвали эшелонированную оборону ВСУ и продвинулись на 6-8 км в глубину, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в первый день боев были сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» вооруженных сил Украины.