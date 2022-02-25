«Почта России» приостановила прием денежных переводов на Украину

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Заявленная цель операции — «демилитаризация и денацификация» страны. В телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что с просьбой о помощи обратились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Это произошло после обострения вооруженного конфликта в Донбассе на прошлой неделе: стороны обвиняли друг друга в обстрелах, ДНР и ЛНР также заявляли о попытках диверсий со стороны Украины, которые Киев отрицал.