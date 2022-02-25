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«Формула-1» отказалась от Гран-при России

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Гран-при России исключен из чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», следует из публикации пресс-службы на сайте турнира.

«В четверг "Формула-1", Международная автомобильная федерация и команды обсудили позицию нашего вида спорта, и решение заключается в том, что с учетом мнения соответствующих заинтересованных сторон проведение гран-при России невозможно в нынешних обстоятельствах», — говорится в заявлении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от геноцида и издевательств украинских властей. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. В стране сейчас введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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