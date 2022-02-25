«Формула-1» отказалась от Гран-при России
Гран-при России исключен из чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», следует из публикации пресс-службы на сайте турнира.
«В четверг "Формула-1", Международная автомобильная федерация и команды обсудили позицию нашего вида спорта, и решение заключается в том, что с учетом мнения соответствующих заинтересованных сторон проведение гран-при России невозможно в нынешних обстоятельствах», — говорится в заявлении.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от геноцида и издевательств украинских властей. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. В стране сейчас введено военное положение.