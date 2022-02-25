«Формула-1» отказалась от Гран-при России

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от геноцида и издевательств украинских властей. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. В стране сейчас введено военное положение.