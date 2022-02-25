Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России упал ниже 58%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 25 февраля составил 57,8% после 59,7% неделей ранее, сообщается на сайте оперативного штаба. Показатель снижается четвертую неделю подряд. На пике 21 января он достигал 64,4% при цели правительства в 80%.
«По состоянию на 25 февраля вакцинация первым компонентом проведена 87 307 060 раз, вакцинация полного цикла — 83 383 452 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 57,8%», — сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета выше 80% наблюдается в четырех регионах России — в Санкт-Петербурге (84,2%), Мурманской области (81,8 %), Карелии (81,2%) и Севастополе (81,2%). В Москве он составляет 52,8%.
По словам Голиковой, общероссийский показатель падает ввиду утраты иммунитета привитыми и переболевшими более шести месяцев назад гражданами. Вице-премьер напомнила, что уровень коллективного иммунитета в России рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, которая учитывает переболевших COVID-19 людей, привитых и ревакцинированных.
По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 123 460 россиян. Это минимальное значение с 30 января. Умерли 787 пациентов с COVID-19. Общее число заразившихся за всю пандемию граждан превышает 16 млн человек, из которых почти 13,14 млн выздоровели, 349 365 скончались.