Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России упал ниже 58%

По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 123 460 россиян. Это минимальное значение с 30 января. Умерли 787 пациентов с COVID-19. Общее число заразившихся за всю пандемию граждан превышает 16 млн человек, из которых почти 13,14 млн выздоровели, 349 365 скончались.