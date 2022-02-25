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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России упал ниже 58%

Ведомости

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 25 февраля составил 57,8% после 59,7% неделей ранее, сообщается на сайте оперативного штаба. Показатель снижается четвертую неделю подряд. На пике 21 января он достигал 64,4% при цели правительства в 80%.

«По состоянию на 25 февраля вакцинация первым компонентом проведена 87 307 060 раз, вакцинация полного цикла — 83 383 452 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 57,8%», — сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета выше 80% наблюдается в четырех регионах России — в Санкт-Петербурге (84,2%), Мурманской области (81,8 %), Карелии (81,2%) и Севастополе (81,2%). В Москве он составляет 52,8%.

По словам Голиковой, общероссийский показатель падает ввиду утраты иммунитета привитыми и переболевшими более шести месяцев назад гражданами. Вице-премьер напомнила, что уровень коллективного иммунитета в России рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, которая учитывает переболевших COVID-19 людей, привитых и ревакцинированных.

По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 123 460 россиян. Это минимальное значение с 30 января. Умерли 787 пациентов с COVID-19. Общее число заразившихся за всю пандемию граждан превышает 16 млн человек, из которых почти 13,14 млн выздоровели, 349 365 скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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