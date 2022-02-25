В ВОЗ оценили перспективы продолжения инспекций по «Спутнику V»

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжат запланированные на март инспекции производства вакцины «Спутник V» в случае разрешения службы безопасности ООН и в зависимости от развития ситуации в регионе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ВОЗ. Ранее о том, что ВОЗ и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) продолжают проверку «Спутника V», сообщали «Ведомости».