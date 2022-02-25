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В ВОЗ оценили перспективы продолжения инспекций по «Спутнику V»

Ведомости

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжат запланированные на март инспекции производства вакцины «Спутник V» в случае разрешения службы безопасности ООН и в зависимости от развития ситуации в регионе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ВОЗ. Ранее о том, что ВОЗ и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) продолжают проверку «Спутника V», сообщали «Ведомости».

«Инспекции на местах запланированы на март, но будут зависеть от разрешения службы безопасности ООН и развития ситуации в регионе», — сообщили в ВОЗ.

В июне 2021 г. экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт — УфаВИТА». После этого вопрос об одобрении российской вакцины был поставлен на паузу до проведения новой инспекции завода-производителя. В октябре ВОЗ возобновила процедуру регистрации препарата.

В конце декабря официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что процесс признания «Спутника V» организацией затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат. 20 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что российская сторона передала ВОЗ полное досье по «Спутнику V».

Ранее по теме: Операция на Украине пока не повлияла на процесс регистрации «Спутника V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных