В ВОЗ оценили перспективы продолжения инспекций по «Спутнику V»
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжат запланированные на март инспекции производства вакцины «Спутник V» в случае разрешения службы безопасности ООН и в зависимости от развития ситуации в регионе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ВОЗ. Ранее о том, что ВОЗ и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) продолжают проверку «Спутника V», сообщали «Ведомости».
«Инспекции на местах запланированы на март, но будут зависеть от разрешения службы безопасности ООН и развития ситуации в регионе», — сообщили в ВОЗ.
В июне 2021 г. экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт — УфаВИТА». После этого вопрос об одобрении российской вакцины был поставлен на паузу до проведения новой инспекции завода-производителя. В октябре ВОЗ возобновила процедуру регистрации препарата.
В конце декабря официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что процесс признания «Спутника V» организацией затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат. 20 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что российская сторона передала ВОЗ полное досье по «Спутнику V».